Nedēļas jaunumi "Tet+" - kaislību spēles mīlas šovā, neveikla lācīša piedzīvojumi, izlūki, intrigas un drāmas
Izklaides platformā "Tet+" šonedēļ skatieties šovu "Mīlestības sala. Austrālija", animācijas skeču seriālu "Bernard" un politisko trilleri "Homeland".
Kaislību spēles
Šovā "Mīlestības sala. Austrālija" kaisles netrūkst!
Uz Spānijas salas satiksies brīvi un izskatīgi jaunieši no Austrālijas, lai atrastu savus īstos un vienīgos. Viņiem ies karsti, jo ceļš uz laimi būs pārbaudījumiem pilns – mutuļos emocijas, līs asaras un dzirksteļos intrigas!
Neveiklā lācīša piedzīvojumi
"Bernard" ir īsu animācijas skeču seriāls, kura centrā ir neveiklais, ziņkārīgais un bieži vien katastrofāli neveiksmīgais polārlācītis Bernards.
Šis polārlācis ceļo pa pasauli, mācoties par mums. Ja pastāv kaut mazākā iespēja, ka ar viņu atgadīsies kāda ķibele, tad tā bez šaubām arī notiks. Seriāls ir veidots kā īsas, gandrīz pantomīmas epizodes – Bernards nerunā, taču viņa ķermeņa valoda, sejas izteiksme un skaņas rada komisku, universāli saprotamu humoru. Katras epizodes pamatā ir vienkārša situācija, kas Bernardam neizbēgami pārvēršas par haosu. Viņš cenšas izpētīt apkārtējo pasauli, izmēģina jaunas lietas, iesaistās sportā, tehnoloģijās vai sadzīviskās situācijās, un gandrīz vienmēr tas beidzas ar kādu neveiklu kritienu, pārpratumu vai fizisku komēdiju. Tieši šī neveiklība ir seriāla šarms: Bernards ir labsirdīgs, bet absolūti neveikls radījums, kurš nekad nepadodas.
Izlūki, intrigas un drāmas
CIP operatīvā darbiniece, kura cieš no bipolāriem traucējumiem, vada slepenas operācijas, lai pasargātu savu valsti no terorisma draudiem.
"Homeland" ir politisks trilleris, joprojām aktuāls, pateicoties intensīvam sižetam, psiholoģiskai spriedzei un izcilai aktierspēlei. Sižets balansē starp politisko intrigu, izlūkošanas operācijām un personīgām drāmām. "Homeland" nekad nebaidās rādīt pelēkās zonas – gan politiskās, gan morālās. Seriāls bieži vien uzdod neērtus jautājumus par drošību, uzticību, patriotismu un to, cik tālu drīkst iet, lai novērstu draudus. Tas ir stāsts, kurā nav vienkāršu varoņu un ļaundaru; ir tikai sarežģīti lēmumi un to sekas. Viena no seriāla stiprākajām pusēm ir spēja pielāgoties laikmeta aktualitātēm. Katrs jaunais sižeta loks atspoguļo konkrētā brīža politisko klimatu – sākot ar terorisma draudiem un beidzot ar kiberuzbrukumiem, Krievijas ietekmi un ASV iekšpolitiskajām krīzēm.