DJ Ella un Markus Riva izdod dziesmu, kas veltīta viņu vairāk nekā 20 gadu ilgajai draudzībai
Latvijas mūzikas skatuves mākslinieki DJ Ella un Markus Riva apvienojušies jaunā projektā, izdodot duetu "Patvērumā", kas tapis kā veltījums viņu vairāk nekā 20 gadu ilgajai draudzībai.
DJ Ella menedžere Līva Cimmermane portālu Jauns.lv informēja, ka "jaunais singls ir stāsts par uzticību, iedvesmu un cilvēkiem, kuri paliek līdzās dažādos dzīves posmos. Dziesmā savijas DJ Ellas mūsdienīgais elektroniskās popmūzikas skanējums ar Markus Riva atpazīstamo vokālu, radot emocionālu un vienlaikus enerģisku vēstījumu".
“Šī dziesma ir ļoti personiska. Tā ir par draudzību, kas spēj pārvarēt laiku un attālumu, un par cilvēkiem, kuri vienmēr ir līdzās,” saka DJ Ella. Savukārt Markus Riva piebilst: “Šis duets ir mūsu pateicība par vairāk nekā 20 gadu draudzību. Ceram, ka šī dziesma iedvesmos arī citus novērtēt cilvēkus, kuri ir līdzās gan priekos, gan izaicinājumos.”
Abu mākslinieku draudzība aizsākās pirms vairāk nekā divām desmitgadēm. Gadu gaitā viņus vienojusi ne tikai mīlestība pret mūziku un radošiem projektiem, bet arī patiesa draudzība, kas izturējusi laika pārbaudi. Neskatoties uz dažādiem karjeras ceļiem un dzīvi ārpus Latvijas, viņi vienmēr saglabājuši ciešu saikni. Šī sadarbība apliecina, ka patiesa draudzība var kļūt par iedvesmas avotu mākslai un radīt mūziku, kas uzrunā klausītājus neatkarīgi no laika un vietas.
Dziesma tapusi sadarbībā ar Agneses Rakovskas radošo studiju “Zvaigznājs”, kur īpaši DJ Ellas topošajam albumam tika organizēta dziesmu rakstīšanas sesija. Tajā piedalījās talantīgi jaunie autori, kopīgi radot skaņdarbus, kas iekļauti Ellas jaunajā albumā, kura iznākšana gaidāma jau šī gada novembrī. “Man bija liels prieks sadarboties ar latviešu jauniešiem. Viņi tiešām ir ļoti talantīgi! Šī dziesmu rakstīšanas sesija man deva ne tikai jaunas idejas, bet arī pārliecību par to, cik spēcīga un radoša ir jaunā mūziķu paaudze Latvijā,” stāsta DJ Ella.