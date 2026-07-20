Šova "Karsti. Krēta" trešās sezonas dalībnieki
Šova "Karsti. Krēta" trešās sezonas pirmie dalībnieki.
Šovā "Karsti. Krēta" noskaidrots karstākais dalībnieks
Svētdien, 19. jūlijā, noslēdzās šova "Karsti. Krēta” tiešraide televīzijā, un par karstāko šova dalībnieci atzīta Loreta. Dalībnieki trīs nedēļu laikā ir ļāvušies dzīves baudījumam, karstajiem Grieķijas saules stariem un nebeidzamajam flirtam!
Karstais Krētas ballīšu virpulis noslēdzies! Dalībnieki krāmē koferus, lai dotos atpakaļ mājup. Par karstāko dalībnieci, kura ieguvusi vislielāko skatītāju balsu skaitu, tika atzīta Loreta. Otro vietu skatītāju balsojumā ieguva Ilona, savukārt trešajā vietā ierindojās Mareks.
Visa projekta laikā skatītājiem bija iespēja balsot par saviem favorītiem un ietekmēt šova gaitu, tostarp noteikt dalībnieku, kurš iegūs iespēju nakšņot luksusa klases apartamentos kopā ar paša izvēlētu kompāniju. Ja iepriekšējie balsojumi bija atklāti, tad balsojums par karstāko dalībnieku tika turēts noslēpumā, lai saglabātu intrigu līdz pat tiešraides noslēgumam. Tomēr skaļais šovs vēl nebeidzas! Skaties “Karsti. Krēta” epizodes "TV3" un uzzini, kurš pāris uzvarēs un iegūs lielo naudas balvu, par kuru dalībnieki ir cīnījušies visu šova laiku. Seko līdzi svarīgākajiem notikumiem vēl līdz 30. jūlijam pirmdienu-ceturtdienu vakaros.