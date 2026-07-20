FOTO: ar koncertiem "Dzimuši Latvijā" un "Skaistākās operu ārijas" noslēdzas "Jūrmalas festivāls"
Nedēļas nogalē noslēdzās "Jūrmalas festivāls" - 17. jūlijā Dzintaru koncertzālē izskanēja klausītāju iemīļotais koncerts "Dzimuši Latvijā", bet dienu vēlāk tradicionālais Galā koncerts "Skaistākās operu ārijas".
Koncertā “Dzimuši Latvijā” uz vienas skatuves satiekas pasaules atzinību guvuši Latvijas mūziķi un jaunās paaudzes talanti. Programmā izskanēja dažādu laikmetu skaņdarbi – no Johana Štrausa, Žaka Ofenbaha, Džuzepes Verdi, Edvarda Elgāra līdz mūsdienu komponistu Andra Sējāna un Tjerī Eskēša un citu skaņdarbiem. Līdzās opermūzikas pērlēm klausītāji varēja piedzīvot instrumentālus opusus vijolei, obojai, čellam un ērģelēm, savukārt koncerta noslēgumā skanējas Imanta Kalniņa mūzika, veidojot daudzkrāsainu programmu, kas izceļ Latvijas mūziķu meistarību un māksliniecisko daudzveidību.
Koncerts "Dzimuši Latvijā" 2026. gada "Jūrmalas festivālā"
"Jūrmalas festivāla" ietvaros 2026. gada 17. jūlijā Dzintaru koncertzālē izskanēja klausītāju iemīļotais koncerts "Dzimuši Latvijā", kurā uz vienas skatuves satiekas ...
Šī koncerta tradīcija ļauj baudīt izcilu mākslinieku sniegumu un sniedz iespēju daudzsološiem jaunajiem mūziķiem muzicēt līdzās saviem pieredzējušajiem kolēģiem un pieteikt sevi uz lielās skatuves. Šogad kopā ar "Jūrmalas festivāla" orķestri diriģenta Aināra Rubiķa vadībā uzstājās Inga Kalna, Kristīne Matvejeva, Valdis Jansons, Egils Siliņš, Elīna Bukša, Kristaps Bergs, Oskars Kalniņš un Rinalds Rozenlauks.
Savukārt "Jūrmalas festivāla" noslēgumā 19. jūlijā Dzintaru koncertzālē izskanēja tradicionālais Galā koncerts “Skaistākās operu ārijas”, kurā uz vienas skatuves pulcējās izcili opermūzikas solisti – Zanda Švēde, Inna Kločko, Annija Kristiāna Ādamsone, Aleksandrs Antoņenko, Mārtiņš Šmaukstelis un Rihards Mačanovskis. Kopā ar "Jūrmalas festivāla" orķestri diriģenta Mārtiņa Ozoliņa vadībā viņi klausītājiem piedāvās spilgtāko opermūzikas lappušu izlasi.
"Jūrmalas festivālā 2026" izskan Galā koncerts “Skaistākās operu ārijas”
"Jūrmalas festivāla" ietvaros 2026. gada 18. jūlijā Dzintaru koncertzālē izskanēja tradicionālais Galā koncerts “Skaistākās operu ārijas”, kurā uz vienas skatuves ...
Programmā izskanēja pasaulē iemīļotas ārijas un dueti no operām "Karmena", "Dons Karloss", "Fausts", "Mīlas dzēriens", "Bohēma", "Nāra" un "Hofmaņa stāsti". Klausītāji varēja baudīt Džuzepes Verdi, Žorža Bizē, Džakomo Pučīni, Antonīna Dvoržāka un citu opermūzikas dižgaru skaņdarbus, savukārt koncerta otrajā daļā programmu papildināja Johana Štrausa un citu operešu meistaru dzirkstošās melodijas.