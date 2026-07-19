"Prāta vētras" koncerts Liepājā
Skatītāju tūkstoši piepildīja Liepājas stadionu "Daugava", radot neaizmirstamus svētkus sev un mūziķiem.
FOTO: emocijas, slavenības un kopības sajūta: "Prāta vētra" ar grandiozu šovu noslēdz "Pirmās dienas tūri"
Vērienīgi, sirsnīgi un ar neaizmirstamu kopības sajūtu – tieši tā Liepājā aizvadīts šīs vasaras gaidītākais muzikālais notikums!
18. jūlijā Liepājas stadionā "Daugava" ar grandiozu koncertu grupa "Prāta vētra" oficiāli noslēdza savu "Pirmās dienas tūri". Skatītāju tūkstoši vienojās kopīgās dziesmās, baudot ne tikai grupas zelta hitus, bet arī īpašo viesu sarūpētos pārsteigumus.
"Prāta Vētras" fani pie Jauns.lv un "Signet Bank" foto stenda Liepājā
"Prāta Vētras" koncerta laikā apmeklētāji tika aicināti iemūžināt savus smaidus un prieka brīžus īpašajā "Signet Bank" un Jauns.lv foto stendā.
Uzticamākie fani pie stadiona "Daugava" sāka pulcēties jau laikus, jo ieejas vārti tika vērti no pulksten 17.00. Vakara iesildīšana sākās pulksten 19.00, kad uz skatuves kāpa pirmais no īpašajiem viesiem. Šajā vakarā publiku priecēja spēcīgs mākslinieku sastāvs – koncertā uzstājās mūziķi Chris Noah un Fiņķis, repa izpildītājs Mesa, kā arī talantīgā aktrise Agnese Budovska.
Pēc vairāku stundu garā un enerģijas pilnā šova svinības nebūt nebeidzās. Grupas "Prāta vētra" oficiālā "afterparty" ballīte pārcēlās uz Liepājas pludmales bāru "Cukurfabrik’", kur fani un mūziķi varēja turpināt līksmot no pulksten 22.00 līdz pat rītausmai.
Cilvēki ierodas uz "Prāta Vētras" koncertu Liepājā
Sestdien ,18. jūlijā, latviešu iemīļotā grupa "Prāta vētra" ar grandiozu koncertu Liepājā noslēdz savu "Pirmās dienas tūri".
Organizatori un pilsēta bija padomājuši arī par loģistiku, lai tūkstošiem apmeklētāju pēc koncerta varētu droši nokļūt mājās. Aģentūra "Liepājas Sabiedriskais transports" nodrošināja papildu autobusu un tramvaju reisus, kas apmeklētāju ērtībai tika izpildīti no pieturvietas "Pētertirgus" Krišjāņa Valdemāra ielā – maksimāli tuvu koncerta norises vietai.
Savukārt tie apmeklētāji, kuri mēroja ceļu uz galvaspilsētu, pulksten 1.10 naktī no Liepājas stacijas devās mājup ar īpaši norīkotu "Pasažieru vilciena" papildreisu, kas pa ceļam piestāja Skrundā, Saldū, Bikstos, Dobelē, Jelgavā, Olainē un Torņakalnā.