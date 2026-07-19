Trakā pasaule
Šodien 07:28
Kad futbols apstājās un sākās neprāts: piecas trakākās Pasaules kausa svinības vēsturē
Pasaules kausa fināls futbolā ir brīdis, kad uzmanība uz vairākām stundām pievēršas vienam laukumam. Taču īstā ballīte daudzviet sākas tikai pēc pēdējās svilpes. Kad kāda izlase kļūst par pasaules čempioni, dažkārt šķiet, ka visa valsts uz laiku pārstāj darboties – miljoni iziet ielās, pilsētas pārvēršas par vienu milzu svētku laukumu, bet spēlētāju sagaidīšana kļūst par vēsturisku notikumu.
Pirms 2026. gada Pasaules kausa fināla atskatāmies uz piecām iespaidīgākajām svinībām turnīra vēsturē.