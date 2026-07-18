Cilvēki ierodas uz "Prāta Vētras" koncertu Liepājā
Sestdien ,18. jūlijā, latviešu iemīļotā grupa "Prāta vētra" ar grandiozu koncertu Liepājā noslēdz savu "Pirmās dienas tūri".
Mūzika
Šodien 19:28
FOTO: fani steidz ieņemt labākās vietas "Prāta Vētras" koncertā Liepājā
Šodien, 18. jūlijā, latviešu iemīļotā grupa "Prāta vētra" ar grandiozu koncertu Liepājā noslēgs "Pirmās dienas tūri". Kā novēroja Jauns.lv, jau pirms koncerta fani pulcējas pasākuma norises vietā un steidz ieņemt labākās vietas, lai baudītu grupas uzstāšanos.
Koncerts solās būt krāšņs un enerģisks, turklāt uz skatuves kāps ne tikai paši “Prāta vētras” mūziķi, bet arī īpašie viesi - Chris Noah, Fiņķis, Mesa un aktrise Agnese Budovska. Koncerts sākums paredzēts plkst. 19.00, bet vārti Liepājas stadionā "Daugava" tika atvērti jau no plkst. 17.00, ļaujot faniem ieņemt labākās vietas stadionā.
Koncerta noslēgumā Liepājas pludmales bārā "Cukurfabrik’" norisināsies oficiālā afterparty, kur mūzikas enerģija un dejas turpināsies līdz pat rītausmai.