Roka leģendu "The Rolling Stones" jaunais albums uzreiz uzlido britu topa pašā augšā
Leģendārās britu rokgrupas "The Rolling Stones" jaunais albums "Foreign Tongues" vienu nedēļu pēc iznākšanas ierindojies Lielbritānijas pārdotāko albumu topa pirmajā vietā, piektdien pavēstīja "Official Charts Company", kas apkopo informāciju par pārdotākajiem mūzikas ierakstiem.
Šis ir 15. "The Rolling Stones" albums, kas Lielbritānijā sasniedzis topa virsotni, un šajā ziņā grupa tagad ir panākusi "The Beatles", kam pirmajā vietā Lielbritānijā arī bijuši 15 albumi.
Vēl vairāk, proti, 16 topa virsotni sasniegušu albumu ir Robijam Viljamsam.
Arī iepriekšējais "The Rolling Stones" veikums - 2023. gada albums "Hackney Diamonds" - nonāca topa virsotnē. Pirmo reizi pirmo vietu grupa ieguva 1964. gadā ar debijas albumu "The Rolling Stones".
Jaunais albums "Foreign Tongues" ierindojies pirmajā vietā arī Austrijā, Beļģijā, Francijā, Nīderlandē un Vācijā, platformā "Instagram" pavēstīja grupa. "Paldies visiem, kas to padarīja iespējamu," pauda mūziķi.
"Foreign Tongues" ir "The Rolling Stones" 25. studijas albums.
Tā tapšanā piedalījās arī Pols Makartnijs, Stīvs Vinvuds, "The Cure" mūziķis Roberts Smits un "Red Hot Chili Peppers" bundzinieks Čads Smits.