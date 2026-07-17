Soctīklus "uzspridzina" lidmašīnas pilots ar vēstījumu debesīs
Neliela lidmašīna pacēlās no Liverpūles lidostas divu stundu testa lidojumam. It kā nekas īpašs, taču lidojuma maršruta izsekošanas lietotnē parādījās aina, kas burtiski “uzspridzināja” sociālos tīklus un nokļuva pat dažādu pasaules plašsaziņas līdzekļu uzmanības centrā.
Pagājušo sestdien, plkst. 11. 30 no lidostas pacēlās “Ravenair” lidmašīna “Piper Tomahawk”. Tā nolaidās pēc divu stundu lidojuma virs Anglijas ziemeļrietumiem un Velsas ziemeļiem, taču “Flightradar24” redzamais nolidotais ceļš apmēram 335 metru augstumā parādīja pilota vēstījumu — “Man ir garlaicīgi” (I'm bored).
Izrādās, ka gados jaunais pilots veica testa lidojumu pēc kādas detaļas nomaiņas lidmašīnā. “Man šķiet, ka pilotam burtiski bija nedaudz garlaicīgi, jo tas bija tikai testa lidojums. Taču ņemiet vērā, tas bija ļoti meistarīgi veikts lidojums,” raidsabiedrībai BBC atzina lidojumu operāciju vadītājs Veins Barets
“Domāju, ka nomaināmā detaļa bija cilindrs. Šādā situācijā mēs veicam lidmašīnas testa lidojumu, lai pārliecinātos, ka viss ir kārtībā, un tieši tā arī bija. Viņam bija nedaudz garlaicīgi, taču galu galā viņam laikam vajadzēja ļoti koncentrēties, lai “uzrakstītu” vārdus, tāpēc acīmredzami viņš itin nemaz nebija garlaikots.”
Viņš piebilda, ka pilotam par šādu izgājienu nepatikšanas nedraud, taču “šis gadījums mums ir piesaistījis lielu uzmanību”. “Lidmašīna tagad atrodas drošībā angārā, bet pilots ir brīvdienās.”
Šāds neparastais vēstījuma paušanas veids tomēr nav nekas unikāls. Piemēram, 2020. gadā, kad pasaulē plosījās Covid-19 pandēmija, kāds pilots Austrijas debesīs uz dienvidiem no Vīnes 24 minūšu lidojuma laikā “uzrakstīja” aicinājumu “Palieciet mājās” (Stay home).
A pilot just left this message to the world#StayHome https://t.co/oCkFp13TgT pic.twitter.com/EVb8bXwpJZ— Flightradar24 (@flightradar24) March 16, 2020