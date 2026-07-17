Mūžībā aizgājusi "Home Alone 2" "baložu dāma" Brenda Frikere
81 gada vecumā mirusi īru aktrise Brenda Frikere, kuru miljoniem skatītāju visā pasaulē atceras kā baložu dāmu populārajā Ziemassvētku filmā "Viens pats mājās 2" ("Home Alone 2: Lost in New York").
Par aktrises nāvi paziņojis viņas aģents Fils Belfīlds. "Mēs vairs nekad neredzēsim tādu kā viņa, un pasaule bez viņas ir kļuvusi nabagāka," teikts viņa paziņojumā. Belfīlds piebilda, ka viņam bijis gods Brendu pazīt, mīlēt un strādāt kopā ar viņu, uzsverot, ka aktrise vienmēr ieņems īpašu vietu gan viņa, gan kino un televīzijas skatītāju sirdīs.
Frikere pasaules atzinību ieguva 1990. gadā, kad saņēma "Oskaru" par labāko otrā plāna aktrises lomu filmā "My Left Foot", kurā atveidoja galvenā varoņa Kristija Brauna māti. Tomēr plašākai auditorijai Frikere kļuva pazīstama divus gadus vēlāk, kad filmā "Viens pats mājās 2" atveidoja bezpajumtnieci jeb baložu dāmu, kura sadraudzējas ar Kevinu, ko spēlēja Makolijs Kalkins. Tieši pateicoties šai lomai, aktrise guva plašo atpazīstamību.
Brenda Frikere dzimusi 1945. gada 17. februārī Dublinā un sākotnēji strādāja teātrī un televīzijā, bet vēlāk pievienojās populārā BBC seriāla "Casualty" aktieru sastāvam. Medmāsas Meganas Roučas lomā viņa pirmoreiz parādījās 1986. gadā un seriālā periodiski atgriezās līdz pat 2010. gadam.
Lai gan "Oskars" pavēra viņai ceļu uz starptautisku atpazīstamību, pati aktrise vēlāk atzina, ka prestižais apbalvojums licis šķēršļus karjerā. Intervijā laikrakstam "The Times" 2024. gadā viņa stāstīja, ka pēc tam bieži tikusi ielikta vienā lomu tipā un zaudējusi iespēju pretendēt uz daudzām citām lomām, arī teātrī.