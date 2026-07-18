FOTO: biji “Prāta Vētras” koncertā Liepājā? Atrodi un lejupielādē savu bildi šeit!
Foto: Gatis Rimšs
Mūzika

FOTO: biji “Prāta Vētras” koncertā Liepājā? Atrodi un lejupielādē savu bildi šeit!

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Aizvadītais “Prāta Vētras” koncerts vēju pilsētā Liepājā uzlādēja mūs ar neaizmirstamām emocijām, kopā dziedāšanu un vasarīgu enerģiju. Lai šie skaistie mirkļi paliktu atmiņā vēl ilgi, koncerta laikā apmeklētāji tika aicināti iemūžināt savus smaidus un prieka brīžus īpašajā "Signet Bank" un Jauns.lv foto stendā.

FOTO: biji “Prāta Vētras” koncertā Liepājā? Atrodi...

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"Prāta Vētras" koncerta laikā apmeklētāji tika aicināti iemūžināt savus smaidus un prieka brīžus īpašajā "Signet Bank" un Jauns.lv foto stendā.

"Prāta Vētras" fani pie Jauns.lv un "Signet Bank" foto stenda Liepājā

"Prāta Vētras" koncerta laikā apmeklētāji tika aicināti iemūžināt savus smaidus un prieka brīžus īpašajā "Signet Bank" un Jauns.lv foto stendā.

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