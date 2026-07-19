Dziedātāja Atvara ar mammu un dēlu ceļojumā Taizemē
Pēc īpaši spraiga gada, kura spilgtākais notikums bija dalība lielajā "Eirovīzijā" Vīnē, dziedātāja Atvara devās pelnītā atpūtā uz Taizemi. Šoreiz ...
Mūsu "Eirovīzijas" zvaigzne Atvara dēlam un mammai parāda Āziju. FOTOGALERIJA
Pēc īpaši spraiga gada, kura spilgtākais notikums bija dalība lielajā Eirovīzijā Vīnē, dziedātāja Atvara devās pelnītā atpūtā uz Taizemi. Šoreiz viņai pievienojās mamma Agrita un dēliņš Teodors. Lai gan Atvara šo Āzijas valsti apmeklēja jau ceturto reizi, pirmoreiz savu iemīļoto galamērķi viņa varēja parādīt arī pašiem tuvākajiem.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Atvara neslēpj, ka Bangkoka ir viena no viņas mīļākajām pilsētām, lai gan daudziem par to joprojām valda maldīgi priekšstati. “Man viens no draugiem dzīvo Āzijā, tāpēc šī jau bija ceturtā reize, kad tur biju. Šoreiz ļoti gribēju aizvest arī mammu un mazo, jo man tā ir vieta, kur var atrast īstu mieru. Pēc pēdējā pusgada, kas bija viens liels skrējiens, ļoti gribējās vienkārši atpūsties,” stāsta dziedātāja. Viņa uzskata, ka Taizeme ir daudz vairāk nekā stereotipi par pārpildītām ielām vai eksotiku. “Mēs bieži redzam tikai negatīvo, bet patiesībā cilvēki te ir neticami laipni, viss ir pieejams, var garšīgi paēst un baudīt dzīvi, netērējot milzīgu naudu.”
Skats, pie kura nevar pierast
Viens no spilgtākajiem iespaidiem Atvarai un viņas ģimenei bija Bangkokas augstceltnes. Daudzām no tām augšējos stāvos ir baseini, kuros var ne tikai veldzēties, bet arī baudīt elpu aizraujošu panorāmu pār pilsētu. Ģimene katru dienu izmantoja iespēju doties uz baseinu, kas atradās vairāk nekā 30 stāvu augstumā, bet augstākais punkts, ko viņi sasniedza ceļojuma laikā, bija 61. stāvs. “Likās, ka ar laiku pie tā varētu pierast, bet nevar. Tu skaties uz visu pilsētu, upi un gaismām, un katru reizi šķiet neticami, ka to redzi savām acīm.” Tieši šī sajūta Atvaru ikreiz vilina atgriezties Taizemē. “Katru reizi, kad aizbraucu uz Āziju, es sazemējos, atgūstu spēkus un pēc tam varu ar jaunu enerģiju turpināt darīt visu, ko daru Latvijā.”
Teodors saņēma īpašu uzmanību
Šoreiz īpašs bija arī ceļojums kopā ar mazo Teodoru. Atvaru patīkami pārsteidza tas, cik lielu cieņu Taizemē izrāda bērniem. “Pirmo reizi to izbaudīju tik izteikti. Ja iepriekš uz gājēju pārejām pašam bija jāskatās, vai kāds apstāsies, tad, tiklīdz esi kopā ar bērnu, visi uzreiz bremzē. Bērni viņiem ir ļoti svarīgi.” Arī ikdienā ģimene izjutusi vietējo sirsnību. “Gandrīz visur, kur devāmies ar Teodoru, viņam kāds uzdāvināja nelielu dāvaniņu vai kādu našķi. Tas bija ļoti mīļi.”
Draudzība ar ziloņiem
Par vienu no emocionālākajiem un neaizmirstamākajiem ceļojuma piedzīvojumiem kļuva Bangkok Elephant Sanctuary apmeklējums – patvērums, kurā mājvietu raduši tikai izglābti ziloņi, kas iepriekš cietuši no sliktas izturēšanās. Atvara atzīst, ka tieši šī tikšanās viņai atstājusi visspilgtākās emocijas. “Mēs varējām kopā ar viņiem pastaigāties, nedaudz pabarot un pēc dubļu peldes arī nomazgāt. Personāls bija fantastisks – viņi daudz stāstīja par ziloņu ikdienu, viņu raksturiem un to, cik daudz darba un rūpju nepieciešams, lai par šiem dzīvniekiem pienācīgi gādātu,” stāsta dziedātāja. Vislielāko pārsteigumu sagādāja kāds no ziloņiem, ar kuru Atvarai izveidojās īpaši draudzīga saikne. “Mēdz teikt, ka dzīvnieki jūt cilvēkus, un man šķiet, ka tā tiešām ir. Ar vienu no ziloņiem ļoti sadraudzējos. Bija pat smieklīgs brīdis, kad viņš man iešļāca ūdeni sejā. Cilvēkam tas varētu šķist nepatīkami, taču izrādās, ka ziloņu pasaulē tas ir liels kompliments. Tā kā viņi nesvīst, viņi cits citu atvēsina ar ūdeni. Ja zilonis sāk dzesēt arī cilvēku, tas nozīmē, ka viņš tevi ir pieņēmis un tu viņam patīc.”
Garšas, pie kurām gribas atgriezties
Atvara ikvienam, kurš dodas uz Āziju, iesaka nogaršot vietējos augļus. “Visi augļi tur garšo citādi. Tie ir daudz saldāki un sulīgāki. Īpaši svaigie kokosrieksti – Latvijā man tie negaršo, bet tur tie ir vienkārši fantastiski. Kokosriekstu ūdens ir mans mīļākais dzēriens.” Ceļojuma laikā ģimene baudīja arī izbraucienus ar laivām pa Bangkokas kanāliem, vietējos tirgus, tradicionālās taizemiešu masāžas par nieka pieciem eiro un sastapa iespaidīga izmēra ķirzakas pilsētas parkos! Savukārt Atvaras mammai Agritai vislielāko iespaidu atstāja siltais klimats. “Mamma teica, ka labprāt tā justos katru dienu – iziet ārā un uzreiz sajust patīkamu, siltu gaisu.” Lai gan šoreiz ģimene izbaudīja Bangkoku, Atvara jau plāno nākamo braucienu. “Noteikti vēl braukšu atpakaļ. Ļoti gribu mammu aizvest arī uz Taizemes salām, jo tās ir vienkārši pasakaini skaistas.”