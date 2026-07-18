Pianistam Andrejam Osokinam ap roku mammas apsiets sarkans aizsardzības dzīpars
Viens no slavenākajiem Latvijas pianistiem Andrejs Osokins nēsā ap labās rokas plaukstas locītavu sarkanu dzijas dzīparu, ko dēla aizsardzībai, dodoties plašajā pasaulē un muzicējot uz dažādām skatuvēm, apsējusi mamma Irina.
Sarkano diedziņu ap pianista Andreja Osokina roku var arī viegli pamanīt koncertos, kad, spēlējot instrumentu, kādā brīdī sarkanais dzīpars izslīd virs sniegbaltā krekla un smokinga. Slavenais pianists sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj, ka sarkanais diedziņš ir mammas apsiets un tas viņu sargā, jo mamma to apsējusi ar savu īpašo mīlestību – lai kurā pasaules malā dēls atrastos, lai viņam klavieres labi skan un pirksti raiti skrien pa taustiņiem. Tāpat arī mamma vienmēr cenšas klātienē apmeklēt Andreja koncertus. Viņa izvēloties sēdēt zāles vidū, jo tad labi pārredz skatuvi, kā arī var klusi novērot klausītāju emocijas un reakciju.
14. jūlijā Dzintaru koncertzālē izskanēja jaudīgs klasiskās mūzikas programmas koncerts "Trīs Osokini", kas jau kļuvis par tradīciju. Jau 11 gadus uz skatuves apvienojas Osokinu dinastija – divi izcili pianisti brāļi Andrejs un Georgijs (pianists, kuram ir aktīva koncertdarbība pa visu pasauli), kā arī viņu tēvs Sergejs Osokins (Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, lielisks pianists).
"Jūrmalas festivālā" 2026. gada jūlijā uzstājas trīs Osokini
2026. gada 14. jūlijā "Jūrmalas festivāla" ietvaros Dzintaru koncertzālē uz vienas skatuves satikās pianisti Sergejs, Andrejs un Georgijs Osokini un ...
Savukārt nedēļu pirms tam Andrejs Osokins uz balta flīģeļa pašā Vecrīgas sirdī Rātslaukumā spēlēja pavadījumu pasaulslavenajai operas dīvai Inesei Galantei īpašā muzikālās performances filmēšanā, kas turpina starptautiskās balvas "Baltijas balva" Baltā flīģeļa ceļojuma stāstu. Šoreiz viss notika perfekti bez jebkādas aizķeršanās, jo baltais flīģelis "Yamaha" esot ļoti kvalitatīvs instruments. Taču uz skatuves pianists, spēlējot klavieres, piedzīvojis dažādus atgadījumus. “Tie ir spēles noteikumi – katru reizi citā valstī uz citas koncertzāles skatuves es spēlēju pie jauna mūzikas instrumenta. Un katru reizi tas ir izaicinājums. Daži instrumenti ir dziedošāki, daži vieglāki, citi savukārt grūtāki. Ir arī lietas, kuras vajag pārvarēt. Vispirms ar instrumentu jāsadraudzējas, jāzina tā vājās un stiprās puses. Un tad jādara viss, lai instruments skan maksimāli skaisti. Precīzu skaitu nepateikšu, pie cik klavierēm esmu spēlējis, bet noteikti tie ir tūkstoši.
Man atmiņā ir spilgti palicis atgadījums pirms aptuveni desmit gadiem, kad, spēlējot koncertā, klavierēm nokrita pedālis un tās pārstāja strādāt. Es nospēlēju līdz galam skaņdarbu, bet sapratu, ka turpināt koncertu pie tāda flīģeļa nav iespējams. Novilku žaketi un nogūlos zem flīģeļa. Sapratu, ka klausītāji zālē droši vien gaidīs kādas 30 sekundes un tad būs dīvaina situācija. Pa šīm 30 sekundēm tad arī mēģināju salabot instrumentu. Bet jāteic, ka es pat ātrāk flīģelim pieskrūvēju atpakaļ nokritušo pedāli. Piecēlos kājās un pat saņēmu no skatītājiem aplausus. Man paveicās toreiz, jo tas bija viegli izdarāms. Vienmēr ir jābūt gatavam dažādām situācijām. Taču es baudu iespēju, ka varu koncertos dalīties ar mūzikas skaņām. Man šķiet, klausītājiem tas ir ļoti svarīgi, jo tā ir kā terapija, mierinājums, dziedināšana. Dažiem mūzika var būt kā lūgšana, bet dažiem kā sapņojums, bet vienmēr kaut kas gaišs un dvēselei vajadzīgs. Mūzika var cilvēkus apvienot, mūzika var atrisināt kādus jautājumus, noņemt stresu vai iekšējo nemieru. Izcili komponisti ir uzrakstījuši mūziku kā dāvanas no citiem gadsimtiem, un mēs varam smelties iedvesmu un gūt mierinājumu,” stāsta pianists.