VIDEO: “Zentiņa man deva visu, bet es esmu cits cilvēks” Regīna Devīte atklāti par dzīvi pēc “Ugunsgrēka”
Vairāk nekā 17 gadu skatītāji Regīnu Devīti pazina kā asprātīgo, tiešo un neparedzamo Zentiņu no seriāla “Ugunsgrēks”. Lai gan loma aktrisei atnesa milzu popularitāti, viņa atzīst – daudz vairāk nekā pašas Zentas viņai pietrūkst kolēģu, ar kuriem kopā pavadīti gandrīz divi gadu desmiti.
Raidījumā “Karaliskas sarunas”, kas filmēts vēsturiskajā Benjamiņu namā, aktrise atklāti stāsta par dzīvi pēc “Ugunsgrēka”, savu ceļu uz popularitāti, profesijas cenu, mīlestību, ceļošanu un sapni reiz nokļūt Madagaskarā.
Zentiņa joprojām dzīvo līdzās
Ar smaidu Regīna stāsta, ka sen vairs nebrīnās, ja cilvēki uz ielas viņu uzrunā nevis vārdā, bet gan sauc par Zentiņu. “Tagad es pie tā esmu pieradusi. Sākumā bija briesmīgi. Zentiņai ir mans augums un balss, bet es esmu pavisam cits cilvēks.” Aktrise saprot, ka tik spilgtu lomu aizēnot nav viegli. “Es domāju, ka tuvākajā laikā nebūs tādas lomas, kas spētu nodzēst Zentiņu.” Sākotnēji Zentas tēls scenārijā bijis paredzēts tikai dažām epizodēm, jo bija nepieciešams papildināt Mildas privāto dzīvi, tomēr skatītāju mīlestība visu mainīja. “Es biju tik priecīga, ka man būs dažas epizodes. Beigās sanāca gandrīz 17 gadu...
No trauku mazgāšanas līdz vienai no populārākajām aktrisēm Latvijā
Liktenīgais zvans atskanēja brīdī, kad Regīna Devīte, kura Valmieras teātrī strādā ne tikai kā aktrise, bet arī par režisora palīdzi un izrāžu vadītāju, piepelnījās, mazgājot traukus Valmieras “Alus bārā”. “Piektdienu vakaros mazgāju traukus līdz četriem no rīta. Pēkšņi man piezvana un saka – mēs gribam jūs uzaicināt filmēties “Ugunsgrēkā”. Par šo likteņa ironiju viņa smaida vēl šodien. “Ir diezgan ironiski – es mazgāju traukus, un mani uzaicina spēlēt istabeni.”
Atšķirībā no daudziem aktieriem, kuri popularitāti iegūst jaunībā, Devītes dzīvē viss notika vēlāk. “Mana pirmā intervija bija tikai uz piecdesmit gadu jubileju.” Aktrise atceras arī kādu astrologu, kurš reiz paredzējis, ka dzīves otrā puse viņai būs laimīgāka nekā pirmā. “Izskatās, ka viņam bija taisnība.”
Skatītāji Zentiņu uztvēra kā ģimenes locekli
Popularitāte atnesa ne tikai atzinību, bet arī neparastas situācijas. “Cilvēki ir dažādi. Vieni pienāk un pasaka paldies, citi pāri ielai sauc – re, kur Zenta!” Reiz kāda veikala pārdevēja jokojot pat teikusi: “Man gribējās jūs nosist.” Aktrise to uztver ar humoru. “Ja cilvēks seriālu skatās katru vakaru daudzus gadus, mēs kļūstam par viņa ģimenes locekļiem.”
Aktiera profesija bieži maksā mīlestību
Vaicāta, vai teātris nav prasījis pārāk augstu cenu, Regīna bez vilcināšanās atbild, ka lielākoties tā arī ir. Gadiem ilgi viņas ikdiena pagājusi starp Valmieru, Rīgu un viesizrādēm visā Latvijā. “Sešas dienas nedēļā bijām izbraukumos. Atbrauci mājās, izmazgāji drēbes, sakrāmēji somu un brauci atkal.” Viņa atzīst, ka lielāko dzīves daļu veltījusi teātrim. “Pat ne ģimenei, ne bērnam, bet teātrim.”
Naudu glabā... atmiņās
Runājot par finanšu drošību, aktrise atzīst, ka krāt naudu nekad nav pratusi. “Es dzirdēju anekdoti – kā tu glabā naudu? Eiro? Dolāros? Nē, atmiņās…” Viņa smejas, ka joprojām cenšas iemācīties veidot uzkrājumus, un tas “reizēm izdodas, reizēm ne”.
Sapņu ceļojums – Madagaskara
Lai gan Regīna ir daudz ceļojusi, viens sapnis joprojām nav piepildījies. “Lielais sapnis ir Madagaskara.” Viņu fascinē daba. “Tur viss ir citāds – augi, dzīvnieki, cilvēki.” Bet šovasar aktrise nolēmusi tuvāk iepazīt Latviju. “Man kļuva kauns, ka neesmu redzējusi tik daudz vietu savā zemē.” Pēc katra ārzemju ceļojuma Regīna arvien vairāk novērtē Latviju. “Kad atgriežos Rīgas lidostā, saprotu, cik Latvija ir maza, mīļa un skaista.” Viņasprāt, mūsu lielākā bagātība ir daba. “Mums ir tīrs. Mums nav atkritumu kalnu. Mums ir meži, viensētas un cilvēki, kuri prot saimniekot.” Un lauki ir vieta, kur viņa jūtas vislabāk. “Man patīk, ka tuvākais kaimiņš ir vairāku kilometru attālumā.”
Benjamiņu nama stāsti
Intervijas noslēgumā Regīna Devīte ar interesi pārlūkoja senos žurnāla “Atpūta” numurus un atzina, ka Emīlijas Benjamiņas liktenis viņu vienmēr ir aizkustinājis. “Nabaga Emīlija... Viņa cerēja, ka viss vēl būs labi.” Aktrise pati glabā vairākus pirmskara žurnāla eksemplārus un prot lasīt arī vecajā drukā. “Paskatos tos ik pa laikam. Tas ir mūsu vēstures stāsts.” Sarunas noslēgumā viņa atzīst, ka labprāt vēlreiz atgrieztos Benjamiņu namā.
Par dzīvi pēc “Ugunsgrēka”, Zentiņas fenomenu, profesijas cenu, mīlestību, ceļojumiem, sēņu pasauli un vēl nepiepildītajiem sapņiem aktrise Regīna Devīte atklāti stāsta raidījumā “Karaliskas sarunas” ar žurnālisti Kristu Klentaku. Raidījuma epizode ir skatāma portālā Jauns.lv, YouTube kanālā “JaunsTV”, kā arī klausāma Spotify. Raidījumā izmantoti žurnālu “Kas Jauns” un “Jauns OK” arhīva materiāli, un tas filmēts vēsturiskajā Benjamiņu namā.