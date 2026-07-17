"Tautumeitu" koncerts "Pohoda" festivālā Slovākijā 2026. gada jūlijā
Grupa "Tautumeitas" 2026. gada jūlijā uzstājās "Pohoda" festivālā Slovākijā, vienā no nozīmīgākajiem mūzikas festivāliem Centrāleiropā, kas ik gadu pulcē desmitiem ...
Vienā festivālā ar "Gorillaz", "The Cure" un "The Prodigy"! Mūsu "Tautumeitas" atrāda savu etnopopa skanējumu Slovākijā
Grupa “Tautumeitas” aizvadītajā nedēļas nogalē uzstājās “Pohoda” festivālā Slovākijā, vienā no nozīmīgākajiem mūzikas festivāliem Centrāleiropā, kas ik gadu pulcē desmitiem tūkstošu apmeklētāju un pasaules līmeņa māksliniekus.
Šī gada programmā līdzās “Tautumeitām” uzstājās arī "Gorillaz", "The Cure", "The Prodigy", Lykke Li, "IDLES" un citi starptautiski atzīti mākslinieki.
@tautumeitas Still buzzing from Pohoda festival in Slovakia! ⚡️ Since we were already so close to Vienna, we can't wait to return there and tour Europe this September! 🛫🎶 Warsaw, Berlin, Prague, Vienna... see you there! 🫶 #Tautumeitas #EuropeanTour2026 #LiveMusic ♬ oriģinālā skaņa - tautumeitas
Uzstāšanās “Pohoda” festivālā kļuva par nozīmīgu atspēriena punktu grupas nākamajam starptautiskajam posmam. “Tautumeitas” uz vienas no festivāla skatuvēm iepazīstināja starptautisku auditoriju ar savu etnopopa skanējumu, bet jau septembrī dosies savā pirmajā Eiropas solo koncertturnejā, kuras laikā uzstāsies Varšavā, Berlīnē, Prāgā un Vīnē. "Pēdējais gads mums atgādinājis, ka mūzikai patiešām nav valodas robežu. Ir aizkustinoši redzēt, cik daudz cilvēku dažādās pasaules malās dzied līdzi mūsu dziesmām latviešu valodā un vēlas iepazīt Latviju caur mūsu mūziku. Šo koncerttūri veidojām ļoti apzināti, izvēloties vietas, kur jau šobrīd jūtam lielu interesi par mūsu mūziku un redzam iespēju veidot ilgtermiņa saikni ar klausītājiem. Ceram, ka šī būs tikai pirmā no daudzām Eiropas koncerttūrēm," stāsta grupa.