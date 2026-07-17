Labākā draudzene “nolaupīja” viņas mazuli internetā un izlikās par bērna mammu
ASV kāda māte piedzīvojusi šokējošu nodevību – viņas tuvākā draudzene internetā izmantojusi mazuļa fotogrāfijas, izlikusies par bērna māti un pat izveidojusi viltus stāstu par dzemdībām.
25 gadus vecā Marisa Leina uzskatīja, ka dara visu pareizi – ar meitas attēliem sociālajos tīklos viņa dalījās tikai ar nelielu tuvāko cilvēku loku. Taču tas nepasargāja viņas viengadīgo meitu no tā dēvētās “digitālās nolaupīšanas”.
Par notikušo sieviete uzzināja tikai pēc tam, kad cita māte viņai nosūtīja brīdinājumu: draudzene, kuru viņa pazina jau 15 gadus, kolēģiem un paziņām stāstot, ka pati ir bērna mamma.
Draudzene, kuru Leina publiski dēvē tikai par “Lūsiju”, bija tik cieši iesaistīta ģimenes dzīvē, ka palīdzēja pieskatīt mazuli, mainīja autiņbiksītes un bieži fotografēja bērnu. Māte viņu pat uzskatīja gandrīz par bērna tanti.
Taču vēlāk atklājās, ka sieviete izmantojusi mazuļa attēlus, lai radītu izdomātu dzīvi internetā – viņa stāstījusi viltus dzemdību stāstu un uzdevusies par bērna māti.
“Mana labākā draudzene digitāli nolaupīja manu bērnu,” sacīja Leina.
Pēc atklājuma ģimene vērsās pie policijas. Šerifa biroja pārstāvis lika sievietei dzēst visas ar mazuli saistītās fotogrāfijas un ierakstus. Leina gan izvēlējās neuzsākt kriminālprocesu, bet pārtrauca jebkādas attiecības ar bijušo draudzeni.
Eksperti norāda, ka bērnu fotogrāfiju izmantošana bez vecāku piekrišanas internetā kļūst par arvien lielāku problēmu. Pat privāti sociālo tīklu profili ne vienmēr garantē, ka attēli nenonāks pie svešiem cilvēkiem.
“Es domāju, ka, ja mans Facebook ir privāts un es pazīstu savus draugus, mani bērni ir drošībā. Tā nebija,” atzina Leina.
Pēc šī gadījuma sieviete gandrīz vairs nepublicē savu bērnu fotogrāfijas internetā un aicina citus vecākus rūpīgi izvērtēt, ko viņi publisko par saviem bērniem.