Argentīnas tango koncerts "Jūrmalas festivālā 2026"
"Jūrmalas festivāla" ietvaros 2026. gada 16. jūlijā Dzintaru koncertzālē uzstājās "La Porteña Tango" no Barselonas - viens no Eiropā pieprasītākajiem ...
FOTO: kaislīgu deju mākslas cienītāji "Jūrmalas festivālā" bauda Argentīnas tango ansambļa meistarību
"Jūrmalas festivāla" ietvaros ceturtdien, 16. jūlijā, Dzintaru koncertzālē uzstājās "La Porteña Tango" no Barselonas - viens no Eiropā pieprasītākajiem Argentīnas tango ansambļiem.
Mākslinieki piedāvāja programmu, kas veltīta tango dižgariem Homero Manzi un Astoram Pjacollam, apvienojot mūziku, dzeju un deju vienotā skatuves stāstā. Koncertā līdzās tango izskanēja arī valši, milongas un citi Argentīnas muzikālie žanri, savukārt uzvedumu papildinās vairāki profesionāli deju pāri, kuru izteiksmīgā horeogrāfija un elegantie kostīmi atklās tango neatkārtojamo kaislību, eleganci un dzīvīgumu.
Argentīnas tango ansamblis "La Porteña Tango" ar lieliem panākumiem koncertējis vairāk nekā 20 valstīs, aizraujot klausītājus ar autentisku Buenosairesas noskaņu, izcilu muzikālo meistarību un emocionāli piesātinātiem priekšnesumiem.