Piecas skatuves un vairāk nekā 100 notikumu: šodien sākas jubilejas festivāls “Laba Daba”
Šodien, 17. jūlijā sāksies starptautiskais mūzikas un mākslas festivāls "Laba Daba". Šogad festivāls svin 15 gadu jubileju, trīs dienās piedāvājot vairāk nekā 100 mūzikas, mākslas, kino un radošos notikumus uz piecām skatuvēm, saglabājot savu īpašo noskaņu, kur daba, kultūra un cilvēki satiekas vienā nedēļas nogalē.
Šī gada jubilejas programma uz piecām skatuvēm aptvers plašu žanru loku, no alternatīvā roka, panka un regeja līdz elektroniskajai un eksperimentālajai mūzikai, kā arī dziesminiekiem un koru priekšnesumiem. Virkne muzikālo programmu paredzētas festivālam īpaši veidotas neredzētos sastāvos un skanējumos. Paralēli koncertiem norisināsies teātra izrādes, laikmetīgā deja, radošās darbnīcas, kino seansi, izstādes, sporta turnīri un citas norises, kas "Labu Dabu" padara par vienu no daudzpusīgākajiem vasaras festivāliem Latvijā.
Jubilejas festivāla muzikālā programma pulcēs gan ārvalstu viesus, gan iecienītus Latvijas māksliniekus. Uzlecošā Berlīnes apvienība “Das Beat” festivālā piedāvās īpaši šim notikumam veidotu performatīvu koncertu, savukārt Lietuvas dziedātāja “Ingaja” klausītājus aizvedīs atmosfēriskā indie folk un akustiskā roka pasaulē. No pašmāju māksliniekiem īpaši gaidāms grupas "Hospitāļu iela" vienīgais šīs vasaras festivālu koncerts, atgriezīsies grupa "Aparāts", kā arī uz festivāla skatuvēm kās grupas "Auļi", "Tante gaida", "Nova Koma", “Oranžās brīvdienas”, “Dzelzs vilks”, “Pienvedēja piedzīvojumi”, “Inokentijs Mārpls”, multiinstrumentālisti Evija Vēbere, Jēkabs Nīmanis, Reinis Jaunais un daudzi, daudzi citi. Festivāla centrālajā laukumā kā ierasti darbosies LR6 – LU Radio NABA skatuve un tiešraides studija.
Īpašu vietu jubilejas programmā ieņem kino - sadarbībā ar Rīgas Starptautisko īsfilmu festivālu "2ANNAS" “Kino zālītē” būs skatāmas īpaši festivālam veidotas kino programmas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem, jaunākās Latvijas īsfilmas, kā arī latviešu eksperimentālā kino izlase. Festivāla apmeklētājiem uz lielā ekrāna būs iespēja noskatīties arī pēdējā laika spilgtus Latvijas kino darbus - režisoru Laura un Raita Ābeļu animācijas filmu "Dieva suns", muzikālās filmas "arLabunakti" un “Oranžās Indijas brīvdienas”.
“"Laba Daba" vienmēr ir bijusi kas vairāk nekā tikai mūzikas festivāls. Tā ir vieta, kur cilvēki satiekas, iepazīst jaunu mūziku, piedzīvo mākslu un pavada laiku dabā. Mūsu lielākā vērtība nav skaļākā skatuve, vai skaļākais koncerts, bet gan cilvēki un īpašā atmosfēra, ko kopā radām šajās dienās. Tieši šī sajūta daudzus mudina atgriezties gadu no gada, un arī jubilejas reizē vēlamies to saglabāt, lai ikviens festivālā justos gaidīts," uzsver festivāla organizatori.
No 17. līdz 19. jūlijam "Laba Daba" aicina baudīt trīs dienas, kas piepildītas ar mūziku, mākslu, kino un kopā būšanu Gaujas Nacionālā parka dabas ainavā. Precīza norises vieta - Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā "Ratnieki".
Pilna festivāla programma un biļetes pieejamas www.labadaba.lv