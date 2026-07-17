Noklausies! Grupa “Bukte” atgriežas ar jaunu dziesmu “Skaistums”
Bukte pēc klusēšanas izdod jaunu dziesmu “Skaistums”, kas īpaši izceļas ar iespaidīgu mūzikas videoklipu. Grupa jaunizdotajā dziesmā klausītājiem vēlas atgādināt trīs lietas. Pirmkārt, to, ka tu ļoti labi šodien izskaties, kā arī to, ka viss it kā esot relatīvi izmērāms. Bet svarīgākais ir tas, ka skaistumam nav konkrēta definīcija, jo katrs cilvēks un ikviena dzīva vai pat nedzīva būtne ir skaista pati par sevi.
Grupa pavasarī sadarbojusies ar Miku Galvanovski un hiphopa apvienību “Olas”, izdodot dziesmas “Īss rokenrola prieks” un “Tusēt visu nakti”, bet skaņdarbus, kuros saklausāmi tikai Buktes dalībnieki, klausītāji varēja baudīt tikai pērnā gada novembrī, kad klajā tika laists grupas otrais albums “Svētā Govs Zvana Hronikas”.
“Man vienu dienu telefonā izleca atpakaļmetiena bilde no vidusskolas, kur spogulī vienmēr bija rakstīts “Tu ļoti labi šodien izskaties”. Piecēlos, sāku staigāt pa dzīvokli, ienāca melodija prātā, un uzreiz ierakstīju to telefonā. Ar kungiem rakstījām dziesmas un atcerējos par šo - tad arī radās piedziedājums un skaisti-destruktīvais muzikālais pavadījums”, atminas Everts Riekstiņš (grupas ģitārists un vokālists).
Mūzikas videoklipa režisors ir Marks Landmanis, ar kuru sadarbība novērojama no Buktes pirmssākumiem, bet palīgos nāca Oto Avots un Dans Vasiļjevs. Klips ar dziesmu iet roku rokā, un morāle ir tajā, ka ikdienā mēs katrs tiecamies pēc skaistuma, kas ir relatīvs un katram savs, kā klipā attēlotie Buktes dalībnieku atdarinātāji.
“Videoklips pārsvarā ir par un ap skaistuma relativitāti. To, ka jebkur ir atrodams skaistums un katrs to izvērtē citādi. Tas, kas vienam liekas skaists, otram var tā nešķist. Klipā uzsvars ir uz govīm, un, manuprāt, gotiņas ir vieni no skaistākajiem lauku dzīvniekiem. Šajā stāstā tiek attēlots gotiņas zagšanas mēģinājums, kas tiek interpretēts tajā, ka mēs katrs gribam būt “skaists”, un visi skrien pēc iekšējā vai ārējā skaistuma. Galvenais - jābūt patiesam pret sevi, un nekas galu galā nav tik nopietns. Kā klipā - zagšanas mēģinājums neizdevās, jo tie nebija īstie Buktes dalībnieki jeb viņi nebija patiesi pret sevi”, par mūzikas videoklipu stāsta Marks Landmanis.
Bukte līdz šim ir izlaidusi 2 albumus un aktīvi koncertē visas vasaras garumā, šai topot par vispiepildītāko koncertu sezonu grupas pastāvēšanas laikā. Jūlija ietvaros grupa būs dzirdama Līvānu pilsētas svētkos (17.07.), dubultkoncertā Rojā kopā ar Miku Galvanovski (18.07.), Sabiles Vīna svētkos (24.07.), festivālā “Saldus Saule” (25.07.), festivālā “Summer Sound” (31.07.), kā arī citos pasākumos augustā.
Dziesma “Skaistums” ir pieejama visās lielākajās mūzikas straumēšanas platformās.