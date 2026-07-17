Cīņa par savu laiku. Seriāla "The Boroughs" recenzija
Žanra klasika – šķietami idillisks senioru aprūpes centrs, pat vesela pilsētiņa, taču sāk risināties baisi notikumi. Dažādajiem iemītniekiem, kuriem katram sava pārdzīvojumu un gadu nasta, nākas apvienoties, lai cīnītos pret monstriem… Bet varbūt īstie monstri ir pavisam citi? Īsts aktieru zvaigžņu sastāvs seriālā "The Boroughs"!
Sems Kūpers ir pensionēts aviācijas inženieris, kura mīļotā sieva nesen pēkšņi mirusi. Pie meitas pārcelties nav iespējams, jo viņa ar vīru un diviem bērniem mitinās divistabu dzīvoklītī. Tādēļ viņš ļoti nelabprāt pārceļas dzīvot uz The Boroughs – izolētu pilsētiņu nekurienes vidū senioriem, ko izveidojis kāds jauns, uzņēmīgs pāris. Turp bija gribējusi pārvākties viņa sieva, kura nu ir mirusi. Sākumā viņš ir visai īgns par šo situāciju un savu īgnumu neslēpj sarunās ar citiem, bet pamazām iedraudzējas ar kaimiņiem, turklāt kļūst par liecinieku dažādām, maigi sakot, dīvainām parādībām. Kāda iemīļota varoņa nāve liek kaimiņiem apvienoties, lai saprastu, kas noticis un kas notiek.
Pilsētiņa pilsētiņā
Vārds «borough» (daudzskaitlī «boroughs») angļu valodā vēsturiski un administratīvi apzīmē pašvaldības vienību, rajonu vai mazpilsētu. Seriāla kontekstā nosaukumam ir dubulta un nedaudz ironiska nozīme – tā sauc ekskluzīvo ciematu senioriem Ņūmeksikas tuksnesī (Barouza), akcentējot, ka tā ir tāda kā «pilsētiņa pilsētiņā», noslēgta, autonoma, pašpietiekama un droša. Taču – tikai šķietami droša… Gludie mauriņi, spīdīgās golfa auto un luksusa namiņi ir tikai fasāde, aiz kuras slēpjas kas biedējošs, svešs un ļauns.
Seriāls nav filmēts paviljonā, bet vairākās vietās Ņūmeksikā, tostarp kādā visai ievērojamā vietā – gadiem pamestā, nedaudz spokainā bijušajā tirdzniecības centrā starp Albukerki un Santafē, kuru ieskauj tikai putekļi un smiltis. Lai radītu noslēpumaino pilsētiņu, filmēšanas komanda pilnībā atdzīvināja un pārveidoja tobrīd pamesto «Traditions Mall» tirdzniecības centru.
Vietējiem liels ieguvums
Santafē ir bagāta pilsēta ar astronomiskām nekustamo īpašumu cenām, štata lielākā pilsēta Albukerke savukārt ir pilna kontrastiem, te ir arī spēcīgs vidusslānis, ne tikai ļoti bagātie un ļoti nabadzīgie. Tomēr, kolīdz izbrauc ārpus pilsētām uz lauku reģioniem vai indiāņu rezervātiem, aina ir pavisam cita – šis reģions kopumā ekonomiski ir nabadzīgs, ar vāju infrastruktūru un zemu ienākumu līmeni. Tādēļ arī vietējie ļoti priecājas, ka lielā kinoindustrija arvien biežāk vērš savu skatu Ņūmeksikas virzienā – vietējiem tā ir īsta debesu dāvana, kas nāk ar taustāmiem finansiāliem ieguvumiem. Aptuveni sešus mēnešus 2024. un 2025. gadā projekts tika filmēts vairāk nekā 20 vietās visā štatā, nodarbinot vairāk nekā 300 vietējo tirgotāju un pakalpojumu sniedzēju, kā arī 350 aktieru un tehniskās komandas biedru.
«Viss nonāk atpakaļ vietējā ekonomikā,» intervijā sacīja Šani Orona, kura projektā darbojās kā lokāciju menedžere. Kinoprojekts ļauj pelnīt vietējiem uzņēmumiem un arī konkrētiem cilvēkiem – piemēram, kāda kundze krietni gados varējusi nomaksāt sava īpašuma hipotēku, jo viņas māja tika izmantota filmēšanai.
«The Boroughs» sniedza iespējas arī vietējiem pensionēšanās vecuma aktieriem, kuru demogrāfiskajai grupai darba piedāvājumi negadās pārāk bieži. Tā kā seriāla stāsts koncentrējas ap pensionāru kopienu, projektā tika iesaistīti simtiem vietējo aktieru vecumā ap 70 un 80 gadiem, kas bija priecīgi par iespēju reiz atkal strādāt filmēšanas laukumā.
Ko darīt, ja sižets un režija nevelk?
Seriāla izpildproducenti ir Mets un Ross Daferi, kurus bieži dēvē par brāļiem Daferiem (The Duffer Brothers). Viņi ir īstu furoru radījušā seriāla «Stranger Things» veidotāji – ne velti daudzi skatītāji pamanījuši abu seriālu līdzību –, taču nu pametuši «Netflix», lai pārceltos, tā teikt, uz augstākām, retinātām sfērām, nesen noslēdzot ienesīgu jaunu producēšanas līgumu ar Holivudā bāzēto studiju «Paramount Pictures». Tomēr daži no viņu producētajiem projektiem joprojām paliek «Netflix» pārziņā, tostarp arī «The Boroughs».
Daļa skatītāju un kritiķu gan uzskata, ka brāļus Daferus skāris «ķēniņa Midasa lāsts» – uzcirtuši vienu grāvēju, tagad dzīvo pārliecībā, ka viss, kam pieskarsies, pārvērtīsies zeltā. Tāpēc viņi samērā vieglprātīgi piegājuši savam nākamajam, tas ir, šim projektam. Ideja ir laba, un aktieru sastāvs lielisks, taču scenārijs un režisūra nevelk līdzi. Diemžēl tā nav reta pieeja – kad scenārijā ir caurumi kā vecā sietā un tos mēģina aizbāzt ar godāmajiem ekrāna veterāniem. Rezultātā tā nav ne fantastika, ne fantāzija, ne šausmu trilleris, bet drīzāk tāda kā ieilgusi reklāma veco ļaužu sabiedriskajai darbībai.
Lai gan kāds skatītājs pazobojies, ka «filma var pretendēt uz «Oskaru» par labāko zobu protēzi», tomēr jāpiezīmē, ka vecīši nav karikatūras, bet cilvēki ar savām bailēm, ieradumiem un pagātni, un vērot viņu mijiedarbību ir samērā interesanti, tas arī lielā mērā glābj caurumaino un vietām «samudrīto» sižetu. To atsvaidzina vietām patiešām labs humoriņš.
Gerontoloģiskais izrāviens
Pozitīvi, ka seriāls pievēršas veco ļaužu tēmai. Patlaban gan vispār kinopasaulē vērojams tāds kā gerontoloģiskais izrāviens, un tas nav slikti! Pensionāru kopienas vide dabiski ļauj iedziļināties tādās tēmās kā sēras, novecošana un bailes no nāves, kur šajā seriālā briesmonis kalpo kā centrālā metafora, lai gan varoņi nonāk situācijā, kad jāmēģina saprast, kas tad ir īstie briesmoņi.
Seriāls arī kalpo kā spogulis tam, cik maz mūsu sabiedrība novērtē seniorus. Kad Sems un pārējie atklāj patiesību par The Boroughs, viņi nevar to vienkārši paziņot varasiestādēm vai medijiem, jo neviens viņiem neticētu. Un tā vietā, lai vecīši sēdētu šūpuļkrēslā un lamātu valdību, nodarbotos ar ūdens aerobiku vai golfu, viņiem nākas glābt zemi no kārtējā pazemes mošķa.
Negaidītas beigas
Seriālam pašam gan dzīve aprāvusies, nesagaidot vecumu, un tas šajā gadījumā ir ļoti neparasti. Lai gan skatītāju un kritiķu viedokļi nebija viennozīmīgi, tomēr seriālam bija lieliski reitingi, tas ātri sasniedza straumēšanas topu virsotnes. Arī sezonas noslēgums, kurā jaušams šis tas līdz galam neatšķetināts, ļāva nojaust seriāla turpinājumu. Tomēr notika kas negaidīts – «Netflix» vadība jau jūnija vidū pieņēma lēmumu pēc pirmās sezonas seriālu slēgt, kā iemeslu minot Top of Form augstās producēšanas izmaksas un nepietiekamu skatītāju noturību līdz sezonas beigām. Šis lēmums izsauca lielu fanu un aktieru neapmierinātību, un, kas zina, varbūt tomēr…
Bet tikmēr var padomāt arī par dziļākiem jautājumiem, kas rodas, vērojot seriāla notikumus, piemēram – vai samierināties ar apstākļiem, vai arī cīnīties pret tiem, apvienojot spēkus un pieredzi? Un vēl šis ekrāndarbs lieku reizi atgādina mūžvecu patiesību – laiks ir pats svarīgākais un vērtīgākais, kas mums ir.
ATSAUKSMES
Portāla «Ars Technica» vecākā redaktore Dženifera Ueleta:
«Ir patīkami redzēt, ka «Netflix» pēdējā laikā pievēršas seriāliem par senioru tematiku. [..] Pasaulē ir milzums pirmklasīgu talantu vecumā virs 60 gadiem, un «The Boroughs» spožais aktieru sastāvs to lieliski pierāda. Šīs ir sulīgas lomas ar plašu emocionālo amplitūdu. Sema salūšana Džeka priekšā ir viens no pirmās sērijas spilgtākajiem mirkļiem. [..] Tā ir pilnībā ticama saruna, ko Molīna un Pulmans izspēlē perfekti.»
Čikāgas Filmu kritiķu asociācijas prezidents Braiens Talleriko:
«Tas ir fantastisks aktieru sastāvs tādā ziņā, ka ikviens komandas dalībnieks ienes kaut ko atšķirīgu. Molīna, Vudarda un O`Hērs galu galā kļūst par kodolu, un viņi visi iegulda darbu, lai iezīmētu savus tēlus, piešķirot tiem pagātnes stāstus un emocionālu dziļumu [..] Viņi visi ir lieliski. Tomēr ne viss seriālā «The Boroughs» tik labi darbojas. Tam ir izbalējusi, bēšu toņu krāsu palete, kas, visticamāk, ir domāta, lai atspoguļotu Ņūmeksikas smilšaino gaisu, taču tā šķiet teju pilnīgā pretrunā ar laikmetu, kas to iedvesmojis. Un šovs patiešām sasniedz savu virsotni 5. sērijā, kas ir labākā šajā sezonā, taču pēc tam vēl ir palikušas trīs sērijas, kas jāaizpilda, jo tāds ir «Netflix» pasūtījums, un tā vietā, lai temps kāpinātos, tas zūd.»
- Pirmā sērija: 2026. gada 21. maijā.
- Sēriju skaits:8.
- Žanrs: zinātniskā fantastika.
- Seriāla autori: Džefrijs Adiss, Vils Metjūss.
- Producents: Džo Lotito.
- Lomās: Alfrēds Molīna, Džīna Deivisa, Bils Pulmans, Alfrī Vūdarda, Deniss O`Hērs, Klārks Pīterss, Džena Melouna.
- Stils: fantastikas & šausmeklīšu popkorns bez pretenzijām uz augsto virtuvi (izņemot aktierspēli un operatora darbu).
- Derēs labvēlīgi noskaņotiem un nedaudz garlaikotiem skatītājiem kā viegla vakara uzkoda.