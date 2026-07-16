91 gada vecumā mirusi Kardašjanu klana sirds un dvēsele Mērija Džo Kempbela
Skumjas ziņas piemeklējušas Kardašjanu ģimeni. 91 gada vecumā mirusi Mērija Džo Kempbela (Mary Jo Campbell), televīzijas personības Krisas Dženeres māte un Kardašjanu-Dženeru ģimenes matriarhe.
Par sēru vēsti sociālajos tīklos paziņoja pati Krisa Dženere, veltot mātei emocionālu atvadu vēstījumu.
"Šodien mēs atvadījāmies no manas skaistās mammas MJ. Nav vārdu, kas spētu aprakstīt, cik daudz viņa man nozīmēja. Mana mamma bija mūsu ģimenes sirds," rakstīja Dženere. Viņa piebilda, ka tieši māte iemācījusi vissvarīgākās dzīves vērtības – beznosacījumu mīlestību pret ģimeni, laipnību un spēju novērtēt kopā pavadīto laiku.
Mērija Džo bija vecmāmiņa Krisas sešiem bērniem – Kortnijai, Kimai, Hlojai, Robam, Kendalai un Kailijai. Neviens no Kardašjanu-Dženeru ģimenes pārstāvjiem pagaidām publiski nav komentējis viņas aiziešanu.
Šā gada pavasarī realitātes šova "The Kardashians" epizodē Krisa Dženere atklāja, ka raizējas par mātes veselību. Viņa stāstīja, ka 90 gadu vecumā mātes veselība kļuvusi trausla, turklāt pēc meitas Kārenas nāves pārdzīvojusi smagu emocionālu periodu.
Dzīves laikā Mērija Džo pārvarēja arī nopietnas veselības problēmas – viņa divreiz uzveica vēzi, izārstējoties no krūts un resnās zarnas vēža. Vēl pirms ģimenes pasaules slavas viņa strādāja par etiķetes pasniedzēju, modeli un uzņēmēju, bet vēlāk vadīja bērnu apģērbu veikalu Losandželosā, kur arī dzīvoja līdz mūža beigām.