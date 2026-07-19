Viņus pazīst gandrīz visi, tomēr Holivudas virsotnē viņi tā arī nenokļuva...
Slavenības
Šodien 08:06
Šķita, ka viņi kļūs par Holivudas lielākajām zvaigznēm. Kas nogāja greizi?
Vairāki talantīgi aktieri, tostarp Kelans Lucs un Kara Delevinja, ir guvuši ievērojamus panākumus Holivudā, tomēr viņiem nav izdevies nostiprināties kino industrijas visaugstākajā jeb A līmeņa zvaigžņu kategorijā.
Holivudā slava mēdz būt nepastāvīga, un pat daži no skatītājiem vislabāk pazīstamajiem aktieriem tā arī nenonāk elitārajā A līmeņa slavenību lokā.
No savulaik īpaši populāriem pusaudžu elkiem līdz asa sižeta filmu, fantāzijas un citu žanru zvaigznēm — šie aktieri ar savu talantu, neatlaidību un spilgtajām lomām ir atstājuši paliekošu iespaidu kino un televīzijas pasaulē. Viņu karjeras pierāda, ka arī bez Holivudas spožākās zvaigznes statusa iespējams gūt ievērojamus panākumus, iemantot uzticīgu skatītāju loku un saglabāt vietu izklaides industrijā daudzu gadu garumā.
Lūk, ieskats dažos no viņiem: