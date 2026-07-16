Baiba Sipeniece-Gavare un cepures
Radio balss un raidījumu vadītāja Baiba Sipeniece-Gavare saka – ieraugot sev tīkamu cepuri, viņai “aiziet širmis ciet” un tā tiek ...
"Sliktākajā gadījumā jūs pamanīs, labākajā - no jums mācīsies valodu!" Baiba Sipeniece-Gavare dalās ar amizantu gadījumu
Vienmēr spilgtā un enerģiskā televīzijas un radio personība Baiba Sipeniece-Gavare sociālajos tīklos padalījusies ar ļoti sirsnīgu un uzjautrinošu stāstu no savas ģimenes ikdienas. Izrādās, viņas vadītie televīzijas šovi un neatkārtojamais stils ar izteiksmīgajām cepurēm kalpo ne tikai skatītāju izklaidei, bet arī kā oriģināls mācību materiāls ārzemniekiem.
Kā "Facebook" ierakstā atklāj pati Baiba, viss sācies ar saraksti ģimenes čatā. Viņas meita Grieta pastāstījusi par savu kolēģi – francūzieti no Kanādas, kura mīlestības dēļ ieradusies Latvijā un šobrīd cītīgi mācās latviešu valodu.
Visinteresantākā ir francūzietes izvēlētā valodas apguves metode. Kolēģe atklājusi, ka skatās populāru pašmāju šovu, kurā "koša latviešu sieviete interesantās cepurēs iepazīstina zemniekus ar sievietēm", nepārprotami norādot uz labi zināmo raidījumu "Saimnieks meklē sievu". Uzzinot šo faktu, Grieta savai kolēģei atzinusies, ka šī košā dāma ekrānā ir neviens cits kā viņas mamma.
Cepure kā punkts teikuma beigās
Šis jautrais atgadījums kalpojis par lielisku iemeslu, lai Baiba vēlreiz atgādinātu par savu lielo kaislību uz cepurēm, bez kurām viņas tēls TV ekrānos bieži vien nav iedomājams. "Jā, cepuru man tiešām ir daudz. Jo, manuprāt, koptēls bez cepures reizēm ir kā teikums bez punkta. It kā viss pateikts… bet kaut kas nav pabeigts," savu stila filozofiju skaidro raidījumu vadītāja.
Sipeniece-Gavare velta īpašus pateicības vārdus savām cepuru meistarēm Sandai un Ingrīdai, kuras viņas radošo lidojumu nekad nebremzē. "Milzīgs paldies, ka manas idejas nevis apstādina, bet vēl pajautā: 'Cik lielu?'" ar smaidu atzīst Baiba.
Savu ierakstu televīzijas un radio presonība noslēdz ar iedvesmojošu un sev raksturīgi trāpīgu novēlējumu, aicinot nebaidīties no drosmīgiem tēliem: "Esiet drosmīgi!" "Nēsājiet cepures!" "Sliktākajā gadījumā jūs pamanīs, labākajā – no jums mācīsies latviešu valodu!"