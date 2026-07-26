Viņas valdīja pār 80. gadu Holivudu: kā leģendārajām aktrisēm klājas šodien
Foto: Vida Press (kolāža: Jauns.lv)
Viņas reiz noteica 80. gadu kino...
Slavenības

Viņas valdīja pār 80. gadu Holivudu: kā leģendārajām aktrisēm klājas šodien

Santa Hincenberga

Jauns.lv

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No komēdiju ikonām un kases grāvēju zvaigznēm līdz dramatisko lomu meistarēm un drosmīgām kino nozares celmlauzēm – šīs neaizmirstamās aktrises veidoja 80. gadu kino un populāro kultūru.

Viņas valdīja pār 80. gadu Holivudu: kā leģendāraj...

Viņu ietekme sniedzās daudz tālāk par neaizmirstamām lomām: viņas noteica sava laikmeta stilu, pārkāpa līdz tam pastāvējušās robežas un pavēra ceļu nākamajām aktrišu paaudzēm. 

Atskatīsimies uz sievietēm, kuras savulaik valdīja gan uz ekrāna, gan ārpus tā, un noskaidrosim, kā viņu dzīve un karjera ir mainījusies kopš slavas spožākajiem gadiem.

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