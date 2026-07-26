Viņas reiz noteica 80. gadu kino...
Slavenības
Šodien 06:22
Viņas valdīja pār 80. gadu Holivudu: kā leģendārajām aktrisēm klājas šodien
No komēdiju ikonām un kases grāvēju zvaigznēm līdz dramatisko lomu meistarēm un drosmīgām kino nozares celmlauzēm – šīs neaizmirstamās aktrises veidoja 80. gadu kino un populāro kultūru.
Viņu ietekme sniedzās daudz tālāk par neaizmirstamām lomām: viņas noteica sava laikmeta stilu, pārkāpa līdz tam pastāvējušās robežas un pavēra ceļu nākamajām aktrišu paaudzēm.
Atskatīsimies uz sievietēm, kuras savulaik valdīja gan uz ekrāna, gan ārpus tā, un noskaidrosim, kā viņu dzīve un karjera ir mainījusies kopš slavas spožākajiem gadiem.