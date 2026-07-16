"Jūrmalas festivālā 2026" izskan koncerts “Saule. Pērkons. Jūrmala"
"Jūrmalas festivāla" ietvaros 2026. gada 15. jūlijā Dzintaru koncertzālē izskanēja latviešu komponistu mūzikai veltīts koncerts, kurā uzstājās Liepājas simfoniskais orķestris ...
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Šodien 12:55
"Jūrmalas festivālā" pulcējas Raimonda Paula un Mārtiņa Brauna mūzikas cienītāji. FOTOGALERIJA
"Jūrmalas festivāla" ietvaros trešdien, 15. jūlijā, Dzintaru koncertzālē izskanēja latviešu komponistu mūzikai veltīts koncerts, kurā uzstājās Liepājas simfoniskais orķestris un solisti diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā.
Koncerta pirmajā daļā klausītājiem bija iespēja dzirdēt Kārļa Lāča un Riharda Dubras simfonisko mūziku, tostarp Dubras Trešo Liepājas koncertu klavierēm un orķestrim ar pianistu Vestardu Šimku solista lomā.
Savukārt otrajā daļā izskanēja Raimonda Paula un Mārtiņa Brauna populārākās dziesmas, kuras kopā ar orķestri izpildīja klausītāju iemīļotie dziedātāji Ieva Kerēvica, Ance Krauze un Daumants Kalniņš.