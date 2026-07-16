91 gada vecumā mūžībā devies aktieris Hals Viljamss
91 gada vecumā mūžībā devies aktieris Hals Viljamss, kurš 70. gados regulāri bija redzams televīzijā, piedaloties tādos seriālos kā “Sanford and Son” un “The Waltons”.
Aktiera pārstāvis apstiprināja, ka Viljamss miris trešdienas, 15. jūlija, rītā savās mājās Rančo Miražā, Kalifornijā.
Viljamss, kura pilnais vārds bija Halrojs Kendiss Viljamss, piedzima 1938. gadā Kolumbusā, Ohaio štatā. Lai gan aktiera karjeru viņš sāka tikai pēc 30 gadu vecuma, jau bērnībā viņam ļoti patika iztēles spēles.
“Man bieži neļāva doties ārpus pagalma, un man bija suns vārdā Sendijs. Es kopā ar viņu spēlēju dažādas spēles, iztēlojoties, ka viņš ir Vientuļais reindžers, bet es — Tonto,” Viljamss 2022. gadā stāstīja izdevumam “Columbus Monthly”.
Viņš strādāja par sociālo darbinieku, cietuma uzraugu un pasta darbinieku, taču 1968. gadā, brūkot viņa laulībai, Viljamss nolēma doties uz rietumiem — uz Losandželosu.
“Pēc šķiršanās es apsēdos un sev pajautāju: “Ko es patiešām gribu pamēģināt izdarīt, pirms Radītājs nāks man pakaļ?” Tā bija aktiermāksla. Tāpēc es riskēju un 48 stundu laikā aizbraucu uz Kaliforniju,” viņš stāstīja “Get TV”. “Es sev devu trīs gadus.”
Un viņam izdevās. 1972. gadā Viljamss ieguva policista Smitija Smita lomu seriālā “Sanford and Son”. Populārajā komēdijseriālā viņš piedalījās 20 sērijās. Viņa atveidotais policists strādāja pārī ar Hovarda Plata tēloto policistu Hopiju Hopkinsu, kurš bija baltais un bieži kļuva par joku objektu.
“Reizēm mums pateica, ka konkrētajā nedēļā scenāristiem mums nekas nav sagatavots un lai mēs paši izdomājam dažas replikas,” Viljamss atcerējās 2022. gada intervijā “Tell-Tale TV”.
“Tāpēc mēs ar Hovardu devāmies uz kādu hotdogu vai hamburgeru ēstuvi un sēdējām autostāvvietā. Viņš gribēja zināt, kā izmantot melnādaino slengu, izteicienus un tamlīdzīgas lietas.”
Pēc tam abi savas idejas aiznesa producentiem, kuri tās iekļāva viņu ainās. “Tas bija jautrs seriāls,” piebilda Viljamss.
Viņš ieguva arī Hārlija Fostera lomu drāmas seriālā “The Waltons”, kā arī piedalījās īslaicīgajā kanāla ABC komēdijseriālā “On the Rocks”, kas tika demonstrēts no 1975. līdz 1976. gadam. Vēlāk viņš piedalījās 1980. gada filmā “Private Benjamin”, kā arī pēc tās motīviem veidotajā komēdijseriālā, kas tika demonstrēts no 1981. līdz 1983. gadam.
1985. gadā Viljamss kopā ar Marlu Gibsu ieguva lomu seriālā “227”, kas vēstīja par kādas daudzdzīvokļu mājas iemītniekiem Vašingtonā.
Viljamss piedalījās arī seriālos “The Sinbad Show”, “Moesha” un “A Black Lady Sketch Show”. Viņš filmējās arī vairākās kinofilmās, tostarp 1979. gada filmā “Hardcore”, 1990. gada filmā “The Rookie” un 2012. gada filmā “Flight”.
Atskatoties uz savu ilgo karjeru, Viljamss savulaik sacīja: “Es lepojos, ka izvēlējos profesiju, kurā nav jāpārtrauc strādāt. Tu vienkārši kļūsti vecāks, turpinot darbu.”