Kalvina Harisa koncerts Rīgā pārsteigs pat pieredzējušus koncertu apmeklētājus
Jau 6. augustā Mežaparka Lielā estrāde pārvērtīsies par iespaidīgu elektroniskās mūzikas epicentru, kad Rīgā ar savu vienīgo šovu Baltijā šovasar uzstāsies viens no pasaulē populārākajiem dīdžejiem un producentiem – Kalvins Hariss. Tagad zināms, ka mākslinieks uz Rīgu vedīs vērienīgu un grandiozu šovu, kurā būs ietverti teju visi šobrīd pasaulē izmantotie vizuālie efekti.
No vienas puses, cilvēkiem tas var šķist tikai DJ šovs, taču mākslinieks Rīgā ieradīsies ar vairāk nekā 30 cilvēku pavadošo komandu. Kalvina skatuves šovā būs vēl neredzēts lāzeru un gaismu daudzums, iespaidīga pirotehnika un specefekti, kā arī unikāls video un gaismu šovs.
Organizatori norāda, ka Kalvina Harisa šovs Rīgā tehniskā mēroga un vizuālā risinājuma ziņā būs viens no ambiciozākajiem elektroniskās mūzikas notikumiem, kāds līdz šim piedzīvots Baltijā. Mežaparka Lielās estrādes teritorijā tiks izbūvēta plaša koncerta infrastruktūra, lai tūkstošiem apmeklētāju varētu izbaudīt pilnvērtīgu pasaules līmeņa festivāla pieredzi tepat Rīgā.
Vakaru Mežaparka Lielajā estrādē papildinās amerikāņu house mūzikas leģenda MK un viens no starptautiski redzamākajiem Baltijas elektroniskās mūzikas māksliniekiem Syn Cole. Kopā viņi veidos vairākas stundas ilgu deju mūzikas programmu, kas noslēgsies ar Kalvina Harisa uzstāšanos un viņa slavenākajiem hitiem.
Biļetes uz Kalvina Harisa uzstāšanos 6. augustā Mežaparka Lielajā estrādē pieejamas “Biļešu Serviss” tīklā.
Ņemot vērā lielo interesi par pasākumu, organizatori īpaši aicina neiegādāties biļetes caur sludinājumiem, sociālajiem medijiem vai citām nepārbaudītām tirdzniecības vietām, jo pastāv augsts risks iegādāties viltotas biļetes. Pie norises vietas ieejas visas biļetes tiks elektroniski skenētas, tādēļ nederīgas biļetes nekavējoties tiks atpazītas.