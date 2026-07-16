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"Ģimene burkā" zvaigzne Agrita Bindre stāsta, kā viņai izdodas būt gan mammai, gan meitas draudzenei
Kanāla "360" diskusiju raidījumā "Burku studijā!" tiek šķetinātas mātes un meitas attiecības.
Vai mamma un meita var būt draudzenes, ja vienā brīdī jāspēj būt tuvākajai sabiedrotajai, bet citā - stingrai audzinātājai? Savā pieredzē dalās šova "Ģimene burkā" zvaigzne Agrita Bindre, kura uzskata, ka izdevies atrast līdzsvaru starp abām lomām.
Bindru ģimene šovā.
Agrita viņas un meitas attiecības nereti raksturo kā draudzību, tomēr tam esot savas robežas. “Mēs esam draudzenes, bet ārpus mājas. Mājās mēs tomēr esam māte un meita,” stāsta Agrita. Šāda attiecību dinamika esmot izveidojusies pavisam dabiski. Kopīgi pavadot laiku ārpus mājas, abas sapratušas, ka spēj būt ne tikai ģimene, bet arī lieliskas kompanjones.
Par abu ciešo saikni liecina arī vienādi tetovējumi, kurus mamma un meita izlēmušas uztaisīt kopā.