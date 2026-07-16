"Prāta Vētras" koncerta apmeklētājiem svarīgi zināt: organizatori paziņo, kas jāņem vērā pirms došanās uz Liepāju
Šo sestdien, 18. jūlijā, Liepājā notiks grupas “Prāta Vētra” “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncerts. Grandiozais koncertšovs notiks Liepājas stadionā “Daugava”, Jūrmalas parkā 3.
“Koncerta uzbūve Liepājā norisinās jau kopš pagājušās nedēļas. Vairāk kā simts profesionāļu no Latvijas, Lietuvas, Ukrainas un Polijas pielikuši roku, lai tūres noslēguma koncerts būtu neaizmirstamu emociju piepildīts - būs grandiozā skatuve, mīļi gaidīti viesi, uguņošana un pats galvenais - “Prāta Vētra”! Ar nepacietību gaidām sestdienas plkst. 17.00, lai vērtu stadiona vārtus pirmajiem koncerta apmeklētājiem,” pauž grupas ģenerālmenedžere Aija Auškāpa.
Aicinām iepazīties ar aktuālāko informāciju par “Prāta Vētras” koncertu Liepājā.
BIĻETES
Koncerta biļetes joprojām iespējams iegādāties biļešu tirdzniecības vietnē eKase.lv, tirdzniecības centra “Spice” informācijas centrā un veikalā “Manilla” Rīgā, kā arī Liepājas koncertzāles “Lielais dzintars” kasē. Biļešu cena sākot no 51 EUR. Koncerta dienā pie pasākuma ieejas būs biļešu kase, kur stāvvietu biļetes cena būs 55 EUR. Biļešu kasē pie ieejas varēs norēķināties gan skaidrā naudā, gan ar maksājumu kartēm.
Bērni līdz sešu gadu vecumam (ieskaitot) koncertu vecāku pavadībā apmeklē bez maksas (neaizņemot atsevišķu sēdvietu).
Ieejas biļetes var uzrādīt gan mobilajās ierīcēs, gan izdrukātas. Atkārtotai ieejai koncerta teritorijā biļete nav derīga.
Koncerta teritorijā būs iespējams norēķināties ar maksājumu kartēm. Koncerta norises vietā varēs iegādāties arī “Prāta Vētras” suvenīrus un mieloties ar tirgotāju sarūpētajām veltēm.
KONCERTA SĀKUMS
Ieeja koncerta teritorijā no plkst. 17.00. Koncerta sākums plkst. 19.00. Koncerta īpašie viesi būs Chris Noah un Fiņķis.
Organizatori lūdz koncerta norises vietā ierasties laikus un būt pacietīgiem. Plaši apmeklētos pasākumos katra darbība aizņem vairāk laika, piemēram, biļešu un mantu pārbaude, ēdienu un dzērienu iegāde, utt. Pasākumā netiks nodrošināta mantu glabātuve.
Ieeja koncerta teritorijā būs pa 1. un 6. vārtiem:
- 1.vārti atrodas pie stadiona galvenās ieejas. 1.vārtus jeb galveno ieeju var sasniegt, nākot pa gājēju celiņiem no Peldu ielas un Rožu ielas;
- 6.vārti ir jūras pusē un tos var saniegt, ejot pa Peldu ielu jūras virzienā.
Izeja pēc koncerta pa 1., 3. (skatuves kreisajā pusē ar skatu uz skatuvi) un 6. vārtiem.
FANU UN VIP ZONAS
“Pirmās dienas tūres” noslēguma koncertā skatuves priekšā atrodas fanu zona. Tā ir sadalīta A pusē (atrodas kreisajā pusē ar skatu uz skatuvi) un B pusē (atrodas labajā pusē ar skatu uz skatuvi). Fanu zonas ir identiskas. Fanu zonas var atrast sekojot norādēm pie skatuves un uz ekrāniem abos skatuves sānos. Aicinājums uz fanu zonu doties laikus, jo pie to ieejām atkārtoti tiks skenētas koncerta biļetes un izsniegtas fanu zonas aproces. Pēc koncerta sākuma piekļūšana fanu zonu ieejām var būt apgrūtināta.
Fanu zonā aizliegts ienest ēdienus un alkoholiskos dzērienus.
Brīdinām, ka fanu zonā ir paaugstināts zemo frekvenču skaņas līmenis, kas var izraisīt spiedienu krūšu rajonā vai galvassāpes. Sajūtot šādus simptomus, lūdzam atkāpties no skaņu pastiprinošās skandas par vairākiem metriem. Organizatori nerekomendē grūtniecēm un zīdaiņiem atrasties fanu zonā. Fanu zonā nevar doties ar bērnu ratiņiem.
VIP biļešu īpašniekiem ieeja pa VIP ieeju - 6. vārtiem no jūras puses, pie ieejas saņemot VIP aproci, kuru uzrādot, varēs piekļūt VIP bāram tribīņu augšstāvā un VIP WC. VIP biļešu īpašnieki ieejai var izmantot arī 1. vārtus, VIP aproci saņemot pie apsardzes tribīnēs pie VIP zonas.
RATIŅKRĒSLI
Ratiņkrēsliem paredzētās vietas atrodas pie H tribīnes skatuves kreisajā pusē. Ieeja pa 1. vārtiem.
TRANSPORTS
Velosipēdus un citus braucamrīkus (skeitbordus, elektriskos skūterus) varēs novietot īpaši ierīkotā koncerta oficiālā apdrošinātāja “Balcia Insurance” City Combo novietnē. Atcerieties, ka stadiona virzienā vienlaikus dosies liels skaits skatītāju, tāpēc nokļūšanai līdz koncertam ierēķiniet papildu laiku.
18. jūlijā Liepājā spēkā būs dažādi satiksmes ierobežojumi. Koncerta apmeklētājiem jāņem vērā, ka personīgo automašīnu novietošana stadiona tuvumā būs apgrūtināta. Stundu pēc koncerta beigām satiksme stadiona tuvumā var būt ierobežota vai slēgta, lai koncerta apmeklētāji, kas dodas ar kājām, varētu droši izkļūt no koncerta teritorijas.
Ceļā uz koncertu - Anneniekos, Saldū un visās trīs Liepājas Neste DUS piedāvā atlaidi degvielas litram, norēķinoties ar Neste privātkarti, Neste mobilo aplikāciju, bankas karti vai skaidru naudu.
Lai netraucētu operatīvā transporta kustību Liepājā, lūdzam nenovietot automašīnas pretī iebrauktuvēm dzīvojamo māju pagalmos un teritorijās. Pārliecinieties, ka automašīna neaizšķērso pieejas ceļus vai vārtus.
Sekojot norādēm pilsētas ielās, auto varēs novietot kādā no sešiem bezmaksas stāvlaukumiem:
- LOC Liepājas Olimpiskā centra stāvlaukums (30 minūtes ar kājām līdz koncerta norises vietai, iespēja aizbraukt ar tramvaju līdz pieturai “Pētertirgus”);
- Annas tirgus laukums (30 minūtes ar kājām līdz koncerta norises vietai, iespēja aizbraukt ar tramvaju līdz pieturai “Pētertirgus” vai ar 6. maršruta autobusu līdz pieturai “Jēkaba Janševska iela”);
- koncertzāles “Lielais dzintars“ stāvlaukums (20 minūtes ar kājām līdz koncerta norises vietai);
- Liepājas teātra stāvlaukums (20 minūtes ar kājām līdz koncerta norises vietai);
- Stāvlaukums pie Loču torņa (17 minūtes ar kājām līdz koncerta norises vietai);
- Roņu ielas stāvlaukums (15 minūtes ar kājām līdz koncerta norises vietai).
Savukārt, liepājnieki aicināti uz pasākumu doties kājām, ar velosipēdiem vai izmantot pilsētas sabiedrisko transportu. Pēc koncerta tiks organizēti papildu Liepājas sabiedriskā transporta reisi.
Autobusu reisi:
- no pieturas “Pētertirgus” Kr. Valdemāra ielā (Pētertirgus – Krūmu iela – Slimnīca) pulksten 00.00, 00.10 un pulksten 00.20;
- no pieturas “Pētertirgus” virzienā uz Pulkveža Brieža ielu (Pētertirgus – Krūmu iela – Pulkveža Brieža iela) pulksten 00.05, 00.15 un pulksten 00.25.
Tramvaja reisi:
- no pieturas “Pētertirgus” virzienā uz Mirdzas Ķempes ielu pulksten 00.00 un pulksten 00.20;
- no pieturas “Pētertirgus” virzienā uz Brīvības ielu pulksten 00.11, 00.26 un pulksten 00.46.
Sadarbībā ar AS “Pasažieru vilciens” koncerta dienā tiek norīkots vilciena papildreiss Rīga - Liepāja - Rīga. Vilciens no Rīgas aties plkst. 13.55, savukārt pēc koncerta plkst. 01.10 no Liepājas stacijas aties reiss uz Rīgu ar pieturām Skrundā, Saldū, Bikstos, Dobelē, Jelgavā, Olainē un Torņkalnā. Lai garantētu vietu vilcienā, Vivi aicina iegādāties biļeti laikus www.vivi.lv.
NEDRĪKST IENEST
Pie ieejas koncerta teritorijā apsardzes darbiniekiem ir tiesības pārbaudīt mantas un likt atstāt pie ieejas visu, kas pēc apsardzes darbinieku domām var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem apmeklētājiem vai koncerta norisei.
Koncerta norises vietā nedrīkst ienest lietussargus, “selfijstikus”, foto un video apartūras statīvus, saliekamos krēsliņus, visu veidu dzērienus un ēdienus (neatkarīgi no iepakojuma), izņemot bērnu un specializēto pārtiku, profesionālu foto, video un audio aparatūru (izņemot ar pasākuma organizatora īpašu atļauju), šaujamieročus, asus priekšmetus, pirotehniku, lāzeriekārtas, bīstamas vielas un priekšmetus, motocikla ķiveres, skeitborda dēļus un citus aktīvā sporta piederumus un inventāru, dzīvniekus. Kā arī visu veidu ieročus un pašaizsardzības ierīces, dūmu sveces un jebkurus sprādzienus imitējošus un pirotehnikas izstrādājumus, ugunsnedrošas, sprāgstošas, indīgas, toksiskas un kodīgi smaržojošas vielas, viegli uzliesmojošus priekšmetus vai vielas, radioaktīvus materiālus, narkotiskās un psihotropās vielas, taures, svilpes, bungas un citas skaņas pastiprināšanas ierīces, radio raidītājus, Krievijas Federācijas un Baltkrievijas karogus, kā arī jebkāda materiāla kātus (piemēram, koka kāti, makšķerkāti u.tml.), apģērbu un tā elementus, kas attēlo Krievijas Federācijas un Baltkrievijas simboliku un/vai var raisīt provokācijas un nekārtības koncertā, lielgabarīta lietas un somas (tilpums lielāks par 5 litriem), lidojošus priekšmetus (radiovadāmus, bezpilota objektus u.c.), piepūšamus balonus, jebkuru citu objektu, kas pēc apsardzes darbinieka vai organizatora domām var radīt apdraudējumu vai traucējumu citiem apmeklētājiem vai koncerta norisei.
Ar bērnu ratiņiem ieeja koncerta teritorijā ir atļauta. Drošības apsvērumu dēļ aizliegts koncerta laikā ar bērnu ratiņiem atrasties pūlī un/vai skatuves priekšā. Atļauts ienest zīdaiņiem paredzēto pārtiku oriģinālā iepakojumā un dzērienu bērnu pudelītē (izņemot karstu ūdeni).
JĀŅEM VĒRĀ
Pasākuma teritorijā iespējamas novērošanas un/vai video kameras. Pasākuma apmeklētājs piekrīt, ka pasākuma laikā var tikt veikts foto, video un audio ieraksts, kurā viņš var tikt filmēts un fotogrāfēts kā pasākuma apmeklētājs. Šāds materiāls turpmāk var tikt izmantots jebkādos, t.sk. komerciālos nolūkos bez apmeklētāja atļaujas.
Koncerta laikā apmeklētāji būs aicināti iemūžināt īpašus mirkļus Signet Bankas un Jauns.lv foto stendā. Pēc koncerta ikviens varēs meklēt un lejupielādēt bildes īpašā foto galerijā portālā Jauns.lv.
Pasākuma teritorijā aizliegts smēķēt tam neparedzētās vietās. Šis ierobežojums attiecas uz visa veida cigaretēm, t.sk. e-cigaretēm, vape, iqos, salt un tml.
Koncertu Liepājā piedāvā Signet banka, atbalsta Mītavas bezalkoholiskais alus, Neste, Samsung, Spice, DSV, Storent, Balcia, CityBee un Liepājas pilsēta. Informē jauns.lv, inbox.lv, ziņu portāls Delfi, TV3 Group, JcDecaux, Dienas Mediji, Radio TEV un radio EHR Latviešu Hiti.