Viljams esot atstāts neziņā: atklātas detaļas par karaļa Čārlza slepeno tikšanos ar Saseksu ģimeni
Pagājušajā piektdienā, 10. jūlijā, karalis Čārlzs III savā Haigrovas rezidencē slepenībā uzņēma princi Hariju, Meganu Mārklu un viņu bērnus. Lai gan tikšanās norisinājusies prom no sabiedrības acīm un neviena no pusēm par to nav sniegusi oficiālu paziņojumu, britu mediji jau vēsta par iespējamu soli pretim ģimenes attiecību uzlabošanai.
Neraugoties uz dramatisku nedēļu, kas, kā tiek vēstīts, pārbaudījusi monarha pacietību līdz pašai robežai, Saseksu ģimene atkal satikās ar karali un karalieni Haigrovā.
Zināms, ka ģimene tur uzņemta piektdienas pēcpusdienā. “Šā notikuma centrā ir tēvs un vectēvs, kurš vēlējās satikt savu jaunāko dēlu un mazbērnus,” izteicās kāds avots.
Harija mainīgie lēmumi un pils bažas gandrīz izjauca ģimenes atkalredzēšanos
Tomēr pils politiskās intrigas saistībā ar lēmumu neizmitināt hercogu kādā no karaļnama rezidencēm, graujošais spriedums viņa jaunākajā Augstās tiesas lietā un mulsinošie apgalvojumi par neatļautu informācijas nopludināšanu medijiem nozīmēja, ka prinča Harija atgriešanās dzimtenē sākās ārkārtīgi neveiksmīgi.
Pēc tam, kad galminieki atteicās izmitināt Hariju Bekingemas pilī naktī, kad viņš publiski kritizēja Viņa Majestātes tiesu sistēmu, tikai nedaudz izvairoties no situācijas, kas varētu apdraudēt karaļa konstitucionālo stāvokli, bija radušās šaubas, vai ģimenes tikšanās vispār notiks.
Tomēr karaļnama dzīves aprakstnieks Roberts Džobsons uzskata, ka karaļa vēlme satikt Ārčiju un Lilibetu galu galā izrādījusies spēcīgāka. “Karalis ir vectēvs, kurš vēlas veidot attiecības ar saviem mazbērniem,” viņš sacīja.
Lai gan Harijs pēdējo pāris gadu laikā savu tēvu ir saticis vairākas reizes — pēdējo reizi pagājušā gada septembrī —, Čārlzs savus jaunākos mazbērnus nebija redzējis kopš 2022. gada vasaras, kad viņi ieradās Apvienotajā Karalistē uz karalienes Elizabetes II Platīna jubilejas svinībām. Ārčijam tolaik bija tikai trīs gadi, bet Lilibeta Vindzorā atzīmēja savu pirmo dzimšanas dienu.
Fakts, ka karalis tikās ar savu jaunāko dēlu un viņa ģimeni, dabiski izraisīs runas par iespējamu izlīgumu. Neraugoties uz sarežģītajām attiecībām, abas puses vienmēr esot bijušas gatavas tikties, norāda kāds ilggadējs hercoga draugs.
“Harijam ir attiecības ar tēvu, un abas puses vēlas, lai ģimenes satiktos. Galvenais bija to noorganizēt īstajā vietā un īstajā laikā,” izteicās Harijam pietuvināta persona.
Saseksas hercogs bija plānojis atgriezties Apvienotajā Karalistē kopā ar hercogieni, lai pievērstu uzmanību “Invictus Games” — iniciatīvai, kas, iespējams, joprojām ir viens no viņa lielākajiem sasniegumiem. Tomēr dažas dienas pirms plānotās ierašanās Harijs paziņoja, ka Megana un bērni drošības apsvērumu dēļ tomēr nedosies viņam līdzi uz Londonu, vienlaikus pieļaujot, ka viņi varētu pievienoties vēlāk nedēļas laikā.
Tika uzskatīts, ka ģimene plāno pavadīt laiku Oltorpā — nelaiķes Velsas princeses Diānas dzimtas īpašumā, kur atrodas arī viņas pēdējā atdusas vieta. Īpašums 10. un 11. jūlijā bija slēgts apmeklētājiem, radot pieņēmumus, ka Saseksu ģimene varētu būt apmetusies tieši tur.
Vēl pirms Harijs bija ieradies dzimtenē, viņa pārstāvis apstiprināja, ka princis oficiāli pieņēmis karaļa piedāvājumu apmesties Bekingemas pilī. Tomēr jau 15 minūtes vēlāk situācija mainījās. Izrādījās, ka pēc vairāku nedēļu pārdomām Harijs piedāvājumu tomēr bija noraidījis, bet dažas stundas vēlāk vēlreiz mainījis savu lēmumu.
Taču bija jau par vēlu. Pils amatpersonas viņam paziņoja, ka piedāvājuma pieņemšanas termiņš ir beidzies un iespēja vairs nav spēkā. Oficiāli tika skaidrots, ka viesu uzņemšanas sagatavošanai pilī notiekošo būvdarbu laikā personālam nepieciešams vismaz 48 stundu iepriekšējs brīdinājums.
Pēc tam, kad Harija pārstāvji informēja, ka pēc tiesas sprieduma pasludināšanas viņš nāks klajā ar paziņojumu no “neatklātas vietas”, galminieki bažījās, ka Bekingemas pils varētu kļūt par fonu publiskai vārdu apmaiņai, kas apdraudētu karaļa konstitucionāli neitrālo stāvokli.
Kā izteicās kāds avots, “trauksmes zvani sāka skanēt kā sirēna”.
Harija dusmas par tiesas spriedumu nostāda karali neērtā situācijā
Neraugoties uz pēdējā laikā izskanējušajām runām par Harija biežajām sarunām ar tēvu, šķita, ka viņu savstarpējā saziņa par šo vizīti nebūt nebija noritējusi gludi.
Arī pats Harijs neesot bijis labā noskaņojumā. Neilgi pirms viņa dalības “Invictus Games Foundation” rīkotajā konferencē tiesa bija pasludinājusi princim nelabvēlīgu spriedumu lietā pret laikrakstu izdevēju “Associated Newspapers”. Harijs un citas sabiedrībā pazīstamas personas bija apsūdzējušas izdevēju nelikumīgā informācijas iegūšanā, taču tiesa atzina, ka prasītāju iesniegtie pierādījumi nav pietiekami.
Tiek vēstīts, ka, ierodoties uz konferenci domnīcā “Chatham House”, Harija seja bijusi piesārtusi un princis neesot izskatījies brīvi un nepiespiesti. Lai gan viņš pajokojis, ka visi uz pasākumu ieradušies gaisa kondicionētāja dēļ, bijis manāms, ka tiesas spriedums viņu ir satricinājis.
Žurnāliste, kura gadu gaitā Hariju vairākkārt redzējusi ar aizrautību un pārliecību runājam par “Invictus Games”, norādījusi, ka šoreiz princim trūkusi ierastā dzirksts. Sešas minūtes ilgās runas laikā viņa balss esot skanējusi vārgi un saspringti. Pēc paneļdiskusijām Harijs aptuveni stundu pavadījis aiz slēgtām durvīm sarunās ar savu advokātu Deividu Šerbornu. Pēc tam viņš iznācis pie fotogrāfiem, uzsmaidījis kamerām un parādījis uz augšu paceltu īkšķi.
Tomēr vēlāk princis vairs neslēpa sašutumu par tiesas lēmumu un spriedumu nosauca par “pilnīgu un acīmredzamu patiesības noklusēšanu”.
“Tas, cik tālu tiesa ir gājusi, lai attaisnotu izdevumu “Mail”, ir tikpat šokējoši, cik pilnīgi nepamatoti,” viņš sacīja. “Kad tiesa apgalvo, ka nav pietiekamu pierādījumu pārkāpumiem, lai gan dokumenti liecina par pretējo, rodas jautājums, kā vispār bija iespējams panākt taisnīgumu.”
Runājot par iespējamo situāciju, kurā princis būtu nācis klajā ar šādiem izteikumiem, uzturoties Bekingemas pilī, Roberts Džobsons norādīja: “Ja Harijs būtu publiskojis šo paziņojumu, kurā uzbrūk tiesu sistēmai, vienlaikus uzturoties pilī, kuras modernizēšanai kā monarhijas galvenajai mītnei iztērēti 369 miljoni sterliņu mārciņu, tas izskatītos pilnīgi nepieņemami.”
“Padomājiet par galvenajiem valsts dzīves balstiem viņa tēva karaļvalstī: brīva prese, neatkarīga tiesu vara, ievēlēta valdība un monarhija, kas paliek pāri politiskajām cīņām. Harijs ir vērsies pret trim no tiem. Viņš iesūdzēja karaļa valdību tiesā saistībā ar savu apsardzi. Viņš apsūdzēja nacionālu laikrakstu noziedzīgās darbībās un pārliecinoši zaudēja. Tagad viņš ir apšaubījis arī pašu tiesu.”
Grāmatas “Our King: Charles III – The Man and the Monarch Revealed” autors piebilda: “Cilvēkam karaļa stāvoklī, ņemot vērā viņa vecumu un veselību, papildu stress nav vajadzīgs. Viņš vēlējās satikt savus mazbērnus, taču tas nemaina faktu, ka viņa dēls ir apšaubījis Augstās tiesas tiesneša spriedumu, nostādot karali ārkārtīgi neērtā situācijā.”
Līdzīgu viedokli pauda arī karaļnama dzīves aprakstnieks Roberts Hārdmens. “Harija apsēstība ar cīņu tiesās ir padarījusi karaļa kā valsts galvas iesaistīšanos sarežģītu, ja ne pat neiespējamu…”
“Protams, viņš vēlas redzēt savus mazbērnus, taču, lai gan viņi varētu tikties bērnu dēļ, nav nekādu izredžu uz patiesu izlīgumu. Nav iespējams, ka karaļa dēls kritizē tiesnesi un tiesu procesu, bet pēc dažām dienām visi vienkārši sēž kopā draudzīgās ģimenes sarunās.”
Lai gan lietas iznākums nebija tāds, uz kādu Harijs cerēja, viņam tuvi cilvēki apgalvo, ka tas nemainīs prinča pārliecību par iemesliem, kuru dēļ viņš vispār sāka šo cīņu. “Viņam tas ir bijis ilgs ceļš, taču Harijs vienmēr ir ticējis, ka cilvēkiem jāuzņemas atbildība. Viņš vēlējās drosmīgi nostāties priekšplānā arī to cilvēku vārdā, kuri juta, ka pret viņiem izturējušies netaisnīgi,” sacīja princim tuvs avots.
“Tomēr vizītes laikā bijis arī daudz pozitīvu notikumu, un Harijs lielā mērā koncentrējās uz mērķi, kura dēļ bija ieradies. Tādēļ tiesas lieta nebūt nebija vienīgais, kas nodarbināja viņa prātu.”
Par sarunas saturu klusē abas puses
Par pašu ģimenes tikšanos atklāts pavisam maz. Zināms, ka tā piektdienas pēcpusdienā Haigrovā ilgusi aptuveni stundu un tajā kopā ar karali Čārlzu piedalījusies arī karaliene Kamilla, princis Harijs, Megana Mārkla un viņu bērni Ārčijs un Lilibeta.
Tikšanās esot sarīkota pēdējā brīdī, ievērojot stingru slepenību. Kamilla, kura tobrīd atradusies savā netālajā Reimilas rezidencē, steidzīgi devusies uz Haigrovu, lai būtu līdzās karalim. Tiek pat apgalvots, ka par gaidāmo tikšanos iepriekš neesot informēti princis Viljams un princese Ketrīna.
Abas puses jau pirms tikšanās esot vienojušās nepubliskot fotogrāfijas un neatklāt sarunu saturu. Tādēļ nav zināms, par ko Čārlzs un Harijs runājuši un vai tikšanās laikā vispār apspriesta abu sarežģīto attiecību uzlabošana.
Lai kāds arī būtu iznākums Harija privāti pavadītajai nedēļas nogalei Apvienotajā Karalistē kopā ar Meganu, Ārčiju un Lilibetu, pēc vasaras viņš atkal atgriezīsies valstī, lai septembrī apmeklētu ikgadējo “WellChild Awards” ceremoniju un pirmo “Invictus Spirit Awards” pasākumu.