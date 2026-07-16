Atklāts "Juras laikmeta parks" zvaigznes Sema Nīla nāves iemesls
Nesen pasauli satricināja ziņa, ka pēkšņi mūžībā devies aktieris Sems Nīls, kurš pasaules slavu ieguva ar lomu filmu sērijā "Juras laikmeta parks" ("Jurassic Park").
Viņa pārstāvis paziņojumā atklājis, ka 78 gadus vecais aktieris miris no pneimonijas.
“Pirms saslimšanas Sems drosmīgi cīnījās ar limfomu un bija to uzveicis, pateicoties jaunai ārstēšanas metodei, ko dēvē par CAR-T šūnu terapiju,” norādīja Nīla pārstāvis.
Pēdējo 12 mēnešu laikā filmas “Juras laikmeta parks” aktieris bija nofilmējies četros projektos pēc kārtas, vienlaikus vadot arī savu vīna darītavu “Two Paddocks”. Viņš piebilda, ka vēlāk aktiera saimniecībā Jaunzēlandē notiks privāts piemiņas pasākums ģimenes lokā.
“Vēlos pateikties cilvēkiem, kuri patiesi bija Semam tuvi, par to, ka viņi izturas pret viņa privātumu ar cieņu, ko viņš bija pelnījis un kas viņa tuviniekiem šajā neizmērojami smagajā laikā ir nepieciešama,” sacīja aktiera pārstāvis.
Viņš arī informēja, ka ziedu vietā fani var ziedot līdzekļus organizācijām, kuru darbību aktieris atbalstīja, tostarp Dunstenas slimnīcas fondam, fondam “Snowdome”, Jaunzēlandes Dabas fondam un organizācijai “Sustainable Tarras”.
2022. gadā filmas “Juras laikmeta parks” zvaigznei tika diagnosticēta angioimūnblastiska T šūnu limfoma — reta asins vēža forma. Vēlāk viņš atklāja, ka slimība ir remisijā, tomēr, visticamāk, ķīmijterapija viņam būs jāsaņem visu atlikušo mūžu.
“Sema pēdējos brīžos viņam līdzās bija ģimene, un viņš aizgāja ar cieņu, kas bija raksturīga visai viņa dzīvei,” teikts paziņojumā. “Šis zaudējums bija pēkšņs un negaidīts, taču mierinājumu sniedz apziņa, ka Sems joprojām bija brīvs no vēža. Ģimene vēlas paust visdziļāko pateicību Svētā Vincenta privātās slimnīcas personālam par neticamo aprūpi. Plašāka informācija tiks sniegta vēlāk, bet pagaidām ģimenes vārdā lūdzam respektēt viņu privātumu, kamēr tuvinieki cenšas sadzīvot ar šo neizmērojamo zaudējumu.”
Papildus 1993. gada filmai “Juras laikmeta parks” un tās turpinājumiem Nīls bija pazīstams ar galvenajām lomām tādās filmās kā “Sarkanā oktobra medības” un “Klavieres”, kā arī seriālos “Tjūdori” un “Birmingemas banda”.
Aktiera nāve izraisīja plašu sēru un līdzjūtības vilni Holivudā. Nikola Kidmena, Tonija Kolete, Kailija Minoga, Aleks Boldvins, Ričards E. Grants, Kiljans Mērfijs, Alans Kamings un Henrijs Goldings bija starp slavenībām, kuras pēc skumjās ziņas sociālajos tīklos godināja Nīla piemiņu.