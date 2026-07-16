Mūzika
Šodien 09:33
"Papīra lidmašīnas" piedāvā jaunu skanējumu leģendārajai Dzintara Čīčas dziesmai "Tu esi vasarā"
Dzintara Čīčas "Tu esi vasarā" ir viena no pazīstamākajām bērnu un jauniešu popdziesmām Latvijā. Tagad tā ieguvusi jaunu skanējumu grupas “Papīra lidmašīnas” izpildījumā.
"Tu esi vasarā" tika izdota 2003. gadā albumā "Nāc un dziedi" un kļuva par Dzintara Čīčas vizītkarti.
"Jāsaka kā ir, šis bija diezgan liels izaicinājums. Veidot jaunu versiju dziesmai, kura jau ir ļoti labi zināma, nav viegls uzdevums. Par šīs dziesmas izdošanu sākām domāt un pie tās strādāt jau 2024. gadā, taču nevarējām līdz galam atrast skanējumu un aranžiju, kas atbilstu mūsu grupai, kā arī saglabātu dziesmas pozitīvo un vasarīgo noskaņu,” par dziesmas tapšanu stāsta Juris Ludženieks.
2026. gada rudenī grupa "Papīra lidmašīnas" plāno savu pirmo koncertu, kurā skanēs gan oriģināldziesmas, gan dažas citu mākslinieku dziesmas jaunā skanējumā.