Viņš izglāba mazu nīlzirgu un uzaudzināja kā ģimenes locekli. Pēc sešiem gadiem notika traģēdija
Dienvidāfrikas fermeris Marius Els savulaik izglāba mazu nīlzirgu, kas pēc plūdiem bija palicis bez mātes. Viņš nosauca dzīvnieku par Hamfriju un turpmākajos gados par to rūpējās kā par mājdzīvnieku.
Els baroja nīlzirgu, pavadīja ar to laiku un pat publiski stāstīja, ka starp viņiem izveidojušās īpašas attiecības. Fotogrāfijās redzams, kā vīrietis atrodas uz dzīvnieka muguras un pavada laiku ūdenī.
Tomēr nīlzirgi, lai arī reizēm šķiet miermīlīgi, ir vieni no bīstamākajiem Āfrikas dzīvniekiem. Pieaugušs nīlzirgs var svērt vairāk nekā tonnu, un tā uzvedība var būt neprognozējama.
2011. gadā 40 gadus vecais Marius Els tika atrasts miris upē netālu no savas saimniecības Dienvidāfrikā. Vietējās varasiestādes norādīja, ka viņu nogalinājis viņa audzētais nīlzirgs Hamfrijs.
Pēc traģēdijas dzīvnieks tika uzskatīts par bīstamu un vēlāk nogalināts.
Stāsts par Mariusu Elsu un Hamfriju atgādina – pat dzīvnieks, kurš gadiem ilgi pieradis pie cilvēka klātbūtnes, joprojām paliek savvaļas radība ar saviem instinktiem.