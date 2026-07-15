Olgas Rajeckas un grupas "PĒRLE" jaunās vinila plates "Labirints" klausīšanās vakars
15. jūlijā jaunajā "Veldzes" kultūras un mākslas kvartālā, "Down Street" mūzikas ierakstu veikalā notika dziedātājas Olgas Rajeckas un grupas "PĒRLE" ...
FOTO. Slavenības pulcējas Olgas Rajeckas un grupas "PĒRLE" jaunās vinila plates "Labirints" klausīšanās vakarā
15. jūlijā jaunajā "Veldzes" kultūras un mākslas kvartālā, "Down Street" mūzikas ierakstu veikalā notika dziedātājas Olgas Rajeckas un grupas "PĒRLE" jaunās vinila plates "Labirints" klausīšanās vakars.
Apsveicēju pulkā bija Atvara, DJ Ella, Ralfs Eilands, Māris Ozoliņš, kā arī daudzi citi Rajeckas un grupas draugi un šā projekta atbalstītāji.
"“Labirints” ir pavisam svaiga un īpaša divu paaudžu satikšanās – leģendārās Rajeckas balss apvienojas ar grupas "PĒRLE" mūsdienīgo elektro indie pop skanējumu. Albumā labi zināmas dziesmas ieguvušas jaunas aranžijas, saglabājot to emocionālo spēku un vienlaikus piedāvājot pavisam svaigu muzikālo skanējumu. Albums tapis pēc veiksmīgas kopīgas koncertdarbības pagājušā gada nogalē un apliecina, ka kvalitatīva latviešu mūzika spēj vienot," tā albumu raksturo veikals "Vinila ēra", kur 14. jūlijā notika skaņuplates prezentācija.