"Galva tik smaga, ka nācās uzglabāt atsevišķi!": par rekordlielu naudu izsola milzu tiranozaura "Gasa" skeletu
Otrdien Ņujorkas izsoļu namā “Sotheby’s” par 50,1 miljonu ASV dolāru milzīgs tiranozaura skelets, kļūstot par vērtīgāko dinozaura fosiliju, kas jebkad pārdota izsolē.
Tyrannosaurus rex eksemplārs ar iesauku “Gass” pārdots kādam anonīmam pircējam, kurš izsolē piedalījās telefoniski. Galīga cena ievērojami pārsniegusi sākotnēji prognozētos 20 līdz 30 miljonus dolāru. Iepriekšējais rekordists bija stegozaurs ar iesauku “Apekss”, kuru 2024. gadā “Sotheby’s” izsolē pārdeva par 44,6 miljoniem dolāru.
Šī izsole laika ziņā sakritusi ar skumju ziņu, ka 13. jūlijā 78 gadu vecumā miris jaunzēlandiešu aktieris, vairākkārtējais "Emmy" un Zelta globusa balvu ieguvējs Sems Nīls, kurš ar galveno lomu Stīvena Spīlberga 1993. gada filmā "Juras laikmeta parks" šos tiranozaurus padarīja par pasaules slavenībām. Jāpiebilst, ka Nīls filmējās arī vairākos šīs filmas turpinājumos.
3,8 metrus augstais un 11,6 metru garais “Gass”, kura skelets tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem un pilnīgākajiem jebkad atrastajiem, no 2021. līdz 2023. gadam tika izrakts ASV Dienviddakotas štata rančo un nosaukts tā īpašnieka Garija “Gasa” Likinga vārdā. Tiek uzskatīts, ka “Gass” dzīvojis pirms apmēram 67 miljoniem gadu.
Briesmoņa galvaskauss ir tik liels un smags, ka ekspozīcijā to aizvieto uz kakla uzstādīta reprodukcija. “Gasa” skelets atklājis arī viņa drāmu pilnās dzīves aspektus, uz tā galvaskausa kauliem un labā apakšžokļa, kā arī uz vairākiem pārējiem skeleta elementiem redzamas sugasbrāļu atstāto kodumu pēdas. Traumas gūtas vai nu cīņu laikā, vai pēc nāves, kad citi plēsoņas mielojušies ar viņa ķermeni.
Tiesa, ne visi ir priecīgi par šī iespaidīgā eksemplāra pārdošanu. Pirms izsoles paleontologi pauda bažas, ka šāda veida pārdošana varētu kaitēt pētījumiem, jo dinozauru skeleti nonāk ārpus akadēmisko institūciju pieejamības. “Ļoti satraucoša ir pašreizējā tendence dinozauru fosilijas tirgot un pārdot kā retus mākslas darbus par milzīgām summām izsoļu namos. Bažas rada arī ideja par dinozauru fosiliju iegādi kā statusa simbolu vai preci,” laikrakstam “Guardian” atzina Birmingemas Universitātes mugurkaulnieku paleontologs Ričards Batlers. “Fosiliju, kas neatrodas atzīta muzeja kolekcijā, nav iespējams pētīt, un tādējādi tā zinātnei ir zaudēta. Fosilijas tiek pirktas un pārdotas jau simtiem gadu, taču cenas arvien vairāk kļūst nepieejamas muzejiem, kaitējot zinātnei.”