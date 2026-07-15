"Jūrmalas festivālā" 2026. gada jūlijā uzstājas trīs Osokini
2026. gada 14. jūlijā "Jūrmalas festivāla" ietvaros Dzintaru koncertzālē uz vienas skatuves satikās pianisti Sergejs, Andrejs un Georgijs Osokini un ...
FOTO: Zatleri, Vējoņi un citi mūzikas mīļotāji "Jūrmalas festivālā" bauda koncertu "Trīs Osokini"
Otrdien, 14. jūlijā, "Jūrmalas festivālā" bija īsti klaviermūzikas svētki - uz vienas skatuves satikās pianisti Sergejs, Andrejs un Georgijs Osokini un Liepājas simfoniskais orķestris diriģenta Gunta Kuzmas vadībā.
Koncerta programmā bija iekļauti gan klavieru dueti, trio un solo skaņdarbi, gan spoži klavierkoncerti kopā ar orķestri. Līdzās Johana Sebastiāna Baha un Ludviga van Bēthovena mūzikai koncertā izskanēja arī Johannesa Brāmsa, Franča Pulenka un citu komponistu skaņdarbi.
Sergejs Osokins ir viens no ievērojamākajiem Latvijas pianistiem, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors un Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāts, kurš aktīvi koncertē un jau vairākas desmitgades veic nozīmīgu pedagoģisko darbu. Viņa izkoptās muzikālās tradīcijas turpina dēli Andrejs un Georgijs Osokini.
Andrejs Osokins ir viens no starptautiski atzītākajiem Latvijas pianistiem, prestižu konkursu laureāts, Latvijas Lielās mūzikas balvas ieguvējs un "Osokina Brīvības festivāla" dibinātājs, kurš regulāri uzstājas Eiropas vadošajās koncertzālēs. Savukārt Georgijs Osokins plašu starptautisku atzinību guvis ar savām spilgtajām un oriģinālajām interpretācijām, koncertējot pasaules nozīmīgākajās koncertzālēs un festivālos, kā arī kļūstot par vienu no jaunākajiem Latvijas Lielās mūzikas balvas laureātiem.