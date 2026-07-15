Paldies olimpiskajām spēlēm! Parīzes upe, kurā reiz nedrīkstēja peldēt, atkal kļūst par vasaras hitu
Parīzieši un pilsētas viesi šovasar atkal var mesties Sēnas ūdeņos – upē, kur peldēties bija aizliegts gandrīz gadsimtu. Olimpiskās spēles palīdzējušas atdzīvināt sen aizmirstu tradīciju un pārvērst Sēnu par vienu no neparastākajām vasaras atpūtas vietām Francijas galvaspilsētā.
Pēc vairāk nekā miljarda eiro vērtas upes attīrīšanas programmas Parīze šovasar atvērusi trīs oficiālas peldvietas Sēnā. Tās piedāvā peldētājiem skatus uz tādiem pilsētas simboliem kā Notrdamas katedrāle un Eifeļa tornis.
Vēl pirms dažām desmitgadēm doma par peldi Sēnā šķita gandrīz neiespējama. 20. gadsimta vidū upe bija tik piesārņota, ka to dēvēja par faktiski "bioloģiski mirušu" – tajā bija izdzīvojušas vien dažas zivju sugas, bet notekūdeņi lielā apjomā nonāca tieši upē.
Pirmie nopietnie mēģinājumi Sēnu atjaunot sākās 20. gadsimta 80. gados, bet īstais pavērsiens notika pirms 2024. gada Parīzes olimpiskajām spēlēm. Pilsēta izbūvēja milzīgu pazemes lietusūdens uzkrāšanas sistēmu un uzlaboja kanalizācijas infrastruktūru, lai samazinātu piesārņojuma nonākšanu upē.
Olimpiskajās spēlēs Sēnā notika peldēšanas sacensības, un pēc tām interese par peldēm upē tikai pieauga. Pirmajā publiskajā peldsezonā 2025. gadā iespēju nopeldēties izmantoja aptuveni 100 000 cilvēku.
Tiesa, Sēna vēl aizvien nav Vidusjūras pludmale – ūdens nav kristāldzidrs, un pirms peldes tiek rūpīgi pārbaudīta tā kvalitāte. Speciāls karogu signāls norāda, vai konkrētajā dienā peldēties ir droši.
Tomēr Parīzē uzskata, ka pēc gadu desmitiem ilgas cīņas upe atkal kļuvusi par daļu no pilsētas dzīves. Un karstuma viļņu laikā iespēja nopeldēties pašā Parīzes centrā daudziem šķiet vairāk nekā vilinoša.