Svarīga informācija Pitbull koncerta apmeklētājiem Mežaparkā par iekļūšanu pasākuma teritorijā
Lai nodrošinātu ērtāku un raitāku apmeklētāju iekļūšanu pasākuma teritorijā, 29. jūlijā gaidāmajā Pitbull koncertā Mežaparka Lielajā estrādē tiks ieviesta jauna apmeklētāju plūsmas organizācijas sistēma.
Apmeklētāju plūsma tiks sadalīta divos virzienos – A un B, tādējādi palīdzot izvairīties no garām rindām pie ieejām. Attiecīgā zona tiks norādīta uz koncerta biļetes.
Katram biļešu īpašniekam attiecīgā ieeja būs redzama uz biļetes, tādēļ organizatori aicina šo informāciju pārbaudīt jau pirms došanās uz koncertu. Ierodoties Mežaparkā, apmeklētājiem būs jāseko norādēm uz biļetē norādīto A vai B virzienu, nevis jāizvēlas tuvākā vai ierastā ieeja.
Koncerta apmeklētāji aicināti ierasties laikus, iepriekš sagatavot biļeti skenēšanai un sekot pasākuma norises vietā izvietotajām norādēm, kā arī personāla instrukcijām. Organizatori atgādina, ka nepareizas ieejas izvēle var paildzināt iekļūšanu koncertā. Īpaši būtiski to ņemt vērā, plānojot ierašanās laiku un nokļūšanu Mežaparka Lielās estrādes teritorijā.
Pitbull 29. jūlijā Mežaparka Lielajā estrādē uzstāsies savas pasaules turnejas “I’m Back” ietvaros.
Koncerts ir pilnībā izpārdots, un to apmeklēs vairāk nekā 40 000 skatītāju no visas Baltijas un citām Eiropas valstīm. Kā īpašais viesis koncertā uzstāsies amerikāņu reperis un producents Lil Jon.
Ņemot vērā milzīgo interesi par koncertu, organizatori atgādina neiegādāties biļetes no sludinājumiem, sociālajiem tīkliem vai citām nepārbaudītām tirdzniecības vietām, jo pastāv augsts risks iegādāties viltotas vai nederīgas biļetes. Pie pasākuma ieejas visas biļetes tiks elektroniski skenētas, tādēļ nederīgas biļetes nekavējoties tiks atpazītas.
Nedēļu pirms koncerta papildus tiks izziņota vēl cita ar koncerta apmeklēšanu saistīta praktiska informācija.