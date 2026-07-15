Pat Zirnekļcilvēka slava nepalīdz: Toms Holands uzaicināja Ērlingu Holannu vakariņās, taču atbildi tā arī nesagaidīja
Toms Holands ir glābis pasauli, cīnījies ar superļaundariem un lēkājis starp Ņujorkas debesskrāpjiem, taču pat Zirnekļcilvēka spējas nepalīdzēja viņam saņemt atbildi no norvēģu futbola zvaigznes Ērlinga Holanna.
Viesojoties raidījumā “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, 29 gadus vecais aktieris atklāja, ka sociālajos tīklos nosūtījis Holannam ziņu ar piedāvājumu satikties un kopā pavadīt laiku. Futbolista atbilde bijusi skarbi vienkārša – tās nebija vispār.
Turklāt, kā liecina internetā plaši izplatītais stāsts, Holanns ne tikai neatbildējis, bet pat neesot sapratis, kas ir cilvēks, kurš viņam raksta. Futbolists esot nodomājis, ka Holands ir vienkārši kāds nejaušs svešinieks.
“Jā, es viņam uzrakstīju. Un ziniet – tieši šāda veida pazemojoša pieredze aktieriem reizēm ir ļoti nepieciešama,” smejoties atzina Holands.
Aktieris stāstīja, ka bijis pilnīgi pārliecināts par savu plānu. “Tu nodomā: es viņam uzrakstīšu, aizvedīšu vakariņās. Bet pretī – pat ne atbildes. Neviena attaisnojuma. Pat ne: “Piedod, šovakar nevaru, man jāspēlē futbols.” Nekā!”
Ideja uzrunāt futbolistu Holandam radusies pēc tam, kad abi atradušies Monako “Formula 1” posmā. Holanns sēdējis viesu zonā iepretim aktierim, un Holands nolēmis izmantot iespēju.
“Es vienkārši nodomāju – kāpēc gan nepamēģināt? Nosūtīju viņam ziņu. Nekad neiedomājos, ka vēlāk par to runāšu televīzijas tiešraidē, bet nu mēs esam šeit,” viņš jokoja.
Kad Džimijs Falons jautāja, vai aktieris joprojām būtu gatavs doties vakariņās ar Holannu, Holands atbildēja, ka pēc Norvēģijas nesenā zaudējuma Anglijai futbolists, iespējams, tikšanos ar angļu aktieri nevēlētos vēl vairāk.
Tomēr atraidītais Holands uz futbolistu ļaunu prātu neturot. Viņš Holannu nosauca par “neticamu spēlētāju” un “absolūtu leģendu”.
Pēdējā laikā norvēģu uzbrucējs uzmanību izpelnījies ne tikai ar vārtu gūšanu. Internetā tiek apspriesta viņa garā, blondā “vikingu” frizūra, iespaidīgā “Birkin” somu kolekcija un savdabīgā humora izjūta.