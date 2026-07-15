Videospēle “Super Mario 64”.
Trakā pasaule
Šodien 11:31
Izskatās pēc atkritumiem, bet maksā tūkstošus: parasta videospēļu kaste pārdota par pārsteidzošu summu
Tukša videospēļu kaste, kas kādreiz saturēja leģendāro “Super Mario 64”, izsolē pārdota par vairāk nekā 10 000 dolāru. Lai gan tajā vairs nebija pašas spēles, kolekcionāri bija gatavi maksāt iespaidīgu summu.
Kaste bija īpaša ar to, ka uz tās bija autogrāfs no videospēļu leģendas, “Mario” radītāja Šigeru Mijamoto. Tā tika parakstīta 2003. gadā vienīgajā publiskajā Mijamoto pasākumā Eiropā.
Izsolē Lielbritānijā kopumā tika pārdotas retas videospēles, spēļu kartītes un citi kolekcionāru priekšmeti par aptuveni 267 000 dolāru.
Lielu interesi izraisīja arī “Pokémon” kolekcijas – piecas īpašas kartītes, kas iedvesmotas no Edvarda Munka gleznas “Kliedziens”, tika pārdotas par vairāk nekā 16 000 dolāru.
Eksperti norāda, ka interese par vecajām videospēlēm un fiziskajiem spēļu izdevumiem pēdējos gados aug, jo kolekcionāri arvien vairāk meklē retus priekšmetus no spēļu vēstures.