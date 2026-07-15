Franču soulmūzikas dīva Imany atgriezīsies Latvijā ar grandiozu koncertu
Franču soul mūzikas dīva Imany atgriežas Latvijā ar grandiozu koncertu! 2027. gada 22. aprīlī pasaules turnejas Women Deserve Rage ietvaros viņa uzstāsies Xiaomi Arēnā. Biļešu tirdzniecība sāksies 16. jūlijā Biļešu Serviss tīklā pl. 10.00.
Imany – tā ir balss, kuru nav iespējams sajaukt ne ar vienu citu, dziļa, starojoša un patiesuma pilna. Viņas koncerti izceļas ar īpašu emocionālo spēku, apvienojot nopietnus tekstus un spilgtu enerģiju, kas pārsniedz ierastās mūzikas žanra robežas.
Fenomenāli veiksmīgo hitu Don't Be So Shy (astoņkārtējs dimanta statuss!) un You Will Never Know izpildītāja kļuvusi par vienu no spilgtākajām un interesantākajām māksliniecēm uz Francijas un pasaules mūzikas skatuves, meistarīgi apvienojot soul, folk un popmūziku ar neatkārtojamu emocionālo intensitāti.
Pēc pasaules mēroga panākumiem ar projektu Voodoo Cello, kurā viņas balss saplūst ar astoņu čellu harmoniju, un turnejas, kas aptvēra vairāk nekā 100 koncertus visā Eiropā un ārpus tās, Imany atgriežas ar ilgi gaidīto jauno albumu Women Deserve Rage.
Šis albums ir spēcīgs māksliniecisks vēstījums, kas skan kā brīvības un atdzimšanas manifests. Tas radies no dziļas iekšējās nepieciešamības izteikt savu patiesību, un personificē sievietes balsi, kura izvēlas no jauna atgūt savu brīvību.