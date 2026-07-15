VIDEO: Holanns mājās no Pasaules kausa atvedis pārsteidzošu “trofeju” - kāds dīvains suvenīrs izpārdots vienā mirklī
Norvēģijas futbola zvaigzne Ērlings Holanns pēc Pasaules kausa izcīņas mājās devies ne tikai ar atmiņām par veiksmīgo turnīru, bet arī ar kādu ļoti neparastu suvenīru, kas izraisījis pamatīgu ažiotāžu.
Fani pamanīja, ka futbolists lidostā nesa līdzi izbāztu jenotu, kas piestiprināts pie koka pamatnes kopā ar viskija pudeli. Izrādās, šo savdabīgo dekoru Holanns bija iegādājies ASV Teksasas štatā par aptuveni 750 dolāriem.
Pēc tam, kad 25 gadus vecais futbolists tika pamanīts ar šo “trofeju”, veikala piedāvātais izbāztais jenots ar viskija pudeli strauji kļuva par interneta sensāciju un tika pilnībā izpārdots.
Taču jenots nebija vienīgais dīvainais pirkums Holanna ceļojumā pa ASV. Futbolists esot iegādājies arī izbāztas vāveres – viena no tām tur alus skārdeni, bet otra “ietērpta” šerifa cepurē. Kopējā summa par viņa iegādātajiem suvenīriem sasniegusi aptuveni 10 000 dolāru.
Hālands šajā Pasaules kausā kļuva par vienu no turnīra spilgtākajiem spēlētājiem – viņš piecos mačos guva septiņus vārtus un palīdzēja Norvēģijai sasniegt tās labāko rezultātu pēdējo gadu laikā.
Lai gan futbolists turnīru noslēdza ar rūgtu vilšanos pēc zaudējuma ceturtdaļfinālā, mājās viņš atgriezies ar suvenīru, kas izrādījies gandrīz tikpat populārs kā pats spēlētājs.