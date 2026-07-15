“Nāves spriedums atcelts”: bizons, kas sirmo kungu uzmeta gaisā vairāk nekā 2 metru augstumā, tiks pažēlots
Jeloustonas nacionālā parka bizons, kurš dramatiskā uzbrukumā uzmeta 65 gadus vecu tūristu vairāk nekā divu metru augstumā un smagi viņu savainoja, netiks nogalināts. Parka pārstāvji paziņojuši, ka pret dzīvnieku netiks veikti nekādi pasākumi.
Uzbrukumā cietušais Karls Isoms-Makdaniels guva smagu augšstilba kaula lūzumu pie gūžas – kauls bija salauzts četrās vietās, un viņam bija nepieciešama operācija. Tomēr jau nākamajā dienā vīrietis pēc operācijas spēja piecelties kājās.
Pats tūrists pēc notikušā pat aizstāvēja bizonu, sakot, ka dzīvnieks varēja viņu nogalināt, taču to nav izdarījis.
“Kad gulēju uz zemes un nevarēju pakustēties, viņš bija tieši virs manis. Viņš varēja mani samīt vai sadurt, bet to nedarīja,” sacīja Makdaniels.
Uzbrukuma video, kas tika plaši izplatīts internetā, iemūžināja fotogrāfs Maiks Makleods. Viņš norādīja, ka tūrists un viņa mazdēls bizonu neesot provocējuši – viņi vienkārši nokļuvuši neīstajā vietā un laikā.
Šoreiz liktenis bijis labvēlīgs abiem – cilvēks izdzīvoja pēc bīstamā sastapšanās ar vairāk nekā tonnu smago dzīvnieku, bet bizons izvairījās no likvidēšanas.