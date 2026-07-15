VIDEO: Mbapē draudzenei pirms Francijai neveiksmīgā pusfināla uzdeva neērtu jautājumu. Sakritība vai slikta zīme?
Francijas futbola zvaigzne Kilians Mbapē pirms Pasaules kausa pusfināla pret Spāniju nonāca uzmanības centrā ne tikai sportisko notikumu dēļ. Viņa draudzenei, spāņu aktrisei Esterei Espozito, nācās atbildēt uz neērtu jautājumu – kurai izlasei viņa jūt līdzi.
Espozito, kura ir dzimusi Spānijā un ar Mbapē iepazinās laikā, kad futbolists spēlēja Madrides "Real", intervijā atzina, ka izvēlēties starp abām valstīm viņai ir ļoti grūti.
"Ak, nē! Tas ir ļoti sarežģīts jautājums," viņa sacīja, bet, kad tika lūgta nosaukt, vai atbalsta Spāniju vai Franciju, tikai nosmaidīja un diplomātiski atbildēja: "Kas to lai zina?"
🗣️ Ester Exposito: "Mbappe'yi tabii ki önceden de tanıyordum."— L'Europe (@leuropefootball) June 17, 2026
🎙️ Muhabir: "Dünya Kupası'nı kim kazanır? İspanya mı Fransa mı?"
🗣️ Ester Exposito: "Bilmiyorum seçmek çok zor, kararsızım." (Gülerek)pic.twitter.com/fKGuh0nFi9
Fani arī pamanījuši, ka aktrise pēdējās dienās sociālajos tīklos kļuvusi daudz klusāka nekā ierasts. Daudzi pieļauj, ka viņa apzināti izvairās publiski paust simpātijas kādai no izlasēm, lai nenonāktu neveiklā situācijā pirms abu valstu savstarpējās cīņas.
Kā jau iepriekš vēstīja Jauns.lv, Francijas izlase pusfinālā nespēja pārspēt Spāniju un piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 0:2. Līdz ar to Francijas cerības iekļūt finālā ir beigušās, un komandai turnīrs jāturpina cīņā par trešo vietu. Savukārt Spānija pēc pārliecinošās uzvaras gatavojas izšķirošajai cīņai par čempionu titulu.