Edvards Grieze klausītājiem nodod dziesmu “Vīlies”
15. jūlijā klausītāju vērtējumam tiek nodots dziedātāja un dziesmu autora Edvarda Griezes jaunais singls "Vīlies" – emocionāli piesātināts skaņdarbs, kas aicina paraudzīties uz vilšanos nevis kā uz pārmetumu, bet kā uz neizbēgamu dzīves pieredzi.
Dziesmas centrā ir cilvēku attiecības, uzticēšanās un atbildība. Tā stāsta par situācijām, kurās solījumi izskan viegli, taču to piepildīšana kļūst par smagumu citiem. Nereti tieši cilvēki, kuri uzticas, tic labajam un ir gatavi palīdzēt, beigās spiesti uzņemties sekas par citu neizdarīto.
"Vīlies nav dziesma par dusmām vai vēlmi kādu nosodīt. Tā ir dziesma par pavisam ikdienišķu novērojumu. Mēs dzīvojam laikā, kad solīt ir viegli, bet atbildēt par saviem vārdiem – arvien grūtāk. Un bieži vien tie, kuri cenšas noticēt, ir tie, kas pēc tam nes lielāko atbildības nastu," par dziesmu stāsta Edvards Grieze.
Dziesmas tekstā izmantotas spilgtas metaforas, kas ataino kontrastu starp ārējo spožumu un patieso rīcību. "Gludinātam kreklam izdilušas vīles" simbolizē šķietamu nevainojamību, aiz kuras slēpjas nogurums, nepildīti solījumi un nevēlēšanās uzņemties atbildību.
Vienlaikus dziesma uzdod arī neērtus jautājumus pašiem sev. Vai vilšanās vienmēr rodas tikai citu rīcības dēļ? Cik bieži mēs paši esam noticējuši tukšiem vārdiem, cerot, ka šoreiz viss būs citādi? "Vīlies" atgādina, ka uzticēšanās ir cilvēka spēks, nevis vājums, taču katrai uzticībai nepieciešama arī atbildība.
Klipa izstrādē piedalījies video meistars Harijs Blāze, kā arī aktieri Matīss Rihards Ikše, Ketija Arāja un Beatrise Heislere. Dziesmu producējis mūziķis Roberts Pētersons.
Dziesmas videoklips un ieraksts tapis ar LaIPA stipendiju konkursa atbalstu.
Dziesma "Vīlies" būs pieejama visās populārākajās straumēšanas platformās no 15. jūlija.