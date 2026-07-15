Vēl divi Breda Pita bērni vēlas atteikties no tēva uzvārda
Aktieru Andželīnas Džolijas un Breda Pita vecākie bērni Medokss un Zahara sākuši juridisku procesu, lai no sava uzvārda svītrotu vārdu “Pits”. Ja tiesa viņu lūgumus apstiprinās, abi turpmāk oficiāli būs pazīstami tikai ar mātes uzvārdu — Džolija.
24 gadus vecais Medokss Džolijs-Pits un 21 gadu vecā Zahara Džolija-Pita iesnieguši Losandželosas tiesā pieteikumus par vārda maiņu. Informācija par abiem pieteikumiem publicēta laikrakstā “Los Angeles Daily Journal”.
Dokumenti liecina, ka Medokss vēlas kļūt par Medoksu Čivanu Džoliju, savukārt Zahara — par Zaharu Mārliju Džoliju. Medoksa lietas izskatīšana paredzēta 14. septembrī, bet Zaharas — 28. septembrī. Līdz tiesas lēmumam uzvārda maiņa vēl nav uzskatāma par oficiāli pabeigtu.
Zahara mātes uzvārdu publiski izmanto jau vairākus gadus. 2023. gadā, pievienojoties studentu korporācijai “Alpha Kappa Alpha” Spelmenas koledžā, viņa sevi pieteica kā Zaharu Mārliju Džoliju. Arī Medokss profesionālajā vidē iepriekš izmantojis saīsināto uzvārdu “Džolijs”.
Medokss un Zahara sākotnēji bija Andželīnas Džolijas adoptētie bērni. Breds Pits viņus adoptēja 2006. gadā, un toreiz tiesa apstiprināja viņu uzvārdu maiņu uz Džolijs-Pits.
Viņi nav pirmie bijušā Holivudas pāra bērni, kuri atteikušies no tēva uzvārda. Šilo 2024. gadā, savā 18. dzimšanas dienā, iesniedza juridisku pieteikumu un vēlāk oficiāli kļuva par Šilo Džoliju. Savukārt Vivjena 2024. gadā Brodvejas izrādes “The Outsiders” programmā tika norādīta kā Vivjena Džolija, lai gan nav publiski apstiprināts, ka viņa tolaik uzvārdu būtu mainījusi juridiski.
Arī dvīņubrālis Nokss nesen skolas dokumentos esot izmantojis tikai mātes uzvārdu. Patlaban Pakss ir vienīgais no sešiem bērniem, kurš publiski joprojām saglabājis dubulto uzvārdu Džolijs-Pits. Publiska uzvārda lietošana gan ne vienmēr nozīmē, ka juridiski tas jau ir mainīts.
Džolija iesniedza laulības šķiršanas prasību 2016. gadā. Pāris tika juridiski atzīts par neprecētu jau 2019. gadā, taču galīgo vienošanos par laulības šķiršanu panāca tikai 2024. gada decembrī pēc astoņus gadus ilgas un ļoti publiskas tiesvedības.
Par Pita attiecībām ar bērniem publiski pieejama tikai ierobežota informācija. 2024. gadā ģimenei pietuvināts avots žurnālam “People” apgalvoja, ka aktierim praktiski neesot kontakta ar pilngadīgajiem bērniem. Ne Pits, ne Medokss un Zahara savu lēmumu publiski nav plašāk komentējuši.