Lukērija Kambala gatava atteikties no lielā ASV sapņa
Raidījumā "Slavenības. Bez filtra" Olgas Kambalas mierīgā pēcpusdiena kopā ar vecāko meitu Lukēriju izvēršas saspringta. Lai gan pavisam drīz paredzēts brauciens uz ASV, kur Lukērijai dota iespēja piedalīties "Victoria’s Secret" atlasē, negaidīti atklājas būtisks šķērslis.
Izrādās, dalībai nepieciešama īpaša vīza vai pat ASV pastāvīgā iedzīvotāja statuss. Māte un meita steidz meklēt informāciju, lai noskaidrotu, vai brauciens vispār būs iespējams. Tomēr dokumentu jautājumi nav vienīgais, kas nomāc Lukēriju. Viņa atzīst, ka nejūtas labi, atrodoties sabiedrības uzmanības centrā, viņu nospiež apkārtējo gaidas. “Man nepatīk, ka visi par to runā. Man liekas, ka tas vairs nav mans piedzīvojums,” atklāti saka Lukērija.
Situāciju vēl saspringtāku padara tas, ka Olgai vienlaikus jārisina arī citu bērnu problēmas. Kamēr viena meita satraucas par iespējām nokļūt ASV, cita no Vjetnamas raksta mammai, jo saslimusi ar augstu temperatūru, bet trešajam bērnam nepieciešama palīdzība ar dokumentiem un skolas lietām. “Tad šitam bērnam līdzekļi nepieciešami, tu nevari noskaidrot, kādu tev vīzu vajag uz Ameriku. Džulianai vajag zīmi skolai, lai pielaistu pie eksāmeniem. Man tas viss jākārto!” nopūšas Olga.