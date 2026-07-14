Ariana Grande maina slavenās dziesmas vārdus un uzjundī baumas par atgriešanos pie bijušā
Popzvaigzne Ariana Grande devusi jaunu iemeslu faniem domāt, ka viņa varētu būt atjaunojusi romantiskas attiecības ar savu bijušo draugu un dejotāju Rikiju Alvaresu. Koncertā Ņujorkā dziedātāja negaidīti izmainījusi vārdus vienam no saviem lielākajiem hitiem.
Uzstājoties savas koncertturnejas “Eternal Sunshine” šovā Bruklinā, Ariana Grande izpildīja 2018. gada dziesmu “Thank U, Next”, kurā pieminēti vairāki viņas bijušie mīļotie — reperis Big Sean, komiķis Pīts Deividsons, mūžībā aizgājušais Maks Millers un dejotājs Rikijs Alvaress.
Tomēr šoreiz klausītāji izdzirdēja ko pavisam citu. Ierastās rindas vietā par to, ka dziedātāja tagad par Rikiju tikai pasmejas, Grande nodziedāja: “We always find our way back” jeb “Mēs vienmēr atrodam ceļu viens pie otra”.
Izmaiņas izraisīja skaļu publikas reakciju un sociālajos tīklos nekavējoties uzjundīja runas, ka abi varētu būt atkal kopā. Tā nav pirmā reize šajā turnejā, kad Grande mainījusi tieši Alvaresam veltīto dziesmas fragmentu.
Jūnijā, uzstājoties savā dzimšanas dienā Ostinā, viņa norādīja, ka bijušais draugs joprojām viņu atbalsta. Alvaress tobrīd atradās koncerta VIP zonā.
Baumas pastiprinājušas arī abu nesenās tikšanās. Grande un Alvaress vairākkārt manīti kopā, tostarp pavadot ASV Neatkarības dienas nedēļas nogali Floridā. Dziedātāja arī aktīvi reaģējusi uz viņa ierakstiem sociālajos tīklos. Tomēr ne Grande, ne Alvaress pagaidām nav oficiāli paziņojuši, ka atkal būtu pāris.
Grande un Alvaress iepazinās pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad viņš strādāja par dejotāju dziedātājas komandā. Abi satuvinājās 2015. gadā un bija attiecībās aptuveni gadu, līdz 2016. gada vasarā izšķīrās. Arī pēc šķiršanās viņi saglabāja draudzīgas attiecības un publiski atbalstīja viens otru.
Runas par iespējamo abu atkalapvienošanos izskanējušas neilgi pēc ziņām, ka Grande 2026. gada sākumā šķīrusies no filmas “Ļaunā” kolēģa Ītana Sletera. Viņu attiecības ilga aptuveni trīs gadus.