Viņam teica, ka ar tādu ķermeni un akcentu Holivudā nav izredžu: Arnoldam Švarcenegeram - 79
Viņa vārdu uzskatīja par pārāk sarežģītu, ķermeni – par pārāk milzīgu, bet akcentu – par šķērsli nopietnai aktiera karjerai. Arnolds Švarcenegers atteicās klausīties kritiķos un kļuva par vienu no atpazīstamākajām kino zvaigznēm pasaulē. Šodien, 30. jūlijā, leģendārajam Terminatoram aprit 79 gadi, tādēļ par godu viņa dzimšanas dienai atskatīsimies uz viņa neticamo ceļu no jauna kultūrista līdz Holivudas leģendai.
Šodien ir grūti iedomāties Arnoldu Švarcenegeru bez viņa izteiktā austriešu akcenta, iespaidīgā auguma un uzvārda, kuru savulaik Holivudas darboņi uzskatīja par neizrunājamu.
Tieši šīs īpašības vēlāk kļuva par viņa firmas zīmi. Tomēr laikā, kad jaunais kultūrists pirmo reizi mēģināja kļūt par aktieri, tās tika minētas kā galvenie iemesli, kādēļ viņam kino pasaulē neesot nekādu izredžu.
Švarcenegers vēlāk atcerējās, ka aģenti, menedžeri un studiju vadītāji viņam sacījuši: viņa ķermenis esot pārāk milzīgs, akcents – biedējošs, bet vārds – pārāk sarežģīts, lai to rakstītu uz filmu plakātiem. Tobrīd Holivudā modē bija pavisam cita tipa aktieri – Als Pačīno, Dastins Hofmans, Vudijs Alens un Roberts De Niro. Muskuļotais jaunietis no Austrijas šajā ainā šķita gandrīz kā viesis no citas pasaules.
Taču Švarcenegers neklausījās.