“Princeses dienasgrāmatai” – 25: pārsteidzoši noslēpumi, kurus filmā, iespējams, nepamanīji
Foto: Alamy/Vida Press
Kadrs no filmas "Princeses dienasgrāmata".
Kino

“Princeses dienasgrāmatai” - 25: pārsteidzoši noslēpumi, kurus filmā, iespējams, nepamanīji

Santa Hincenberga

Jauns.lv

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Augusta sākumā aprit 25 gadi, kopš uz kinoekrāniem nonāca iemīļotā filma “Princeses dienasgrāmata”, kas skatītājiem lika kaut uz mirkli noticēt, ka arī viņi varētu izrādīties kādas nelielas Eiropas valsts slepenie troņmantnieki, bet Džūlija Endrūsa — viņu karaliskā pasaku krustmāte.

“Princeses dienasgrāmatai” – 25: pārsteidzoši nosl...

2001. gadā iznākusī filma padarīja Annu Hataveju par zvaigzni, rosināja vēlmi nogaršot picu ar “M&M’s” konfektēm un lika daudziem internetā meklēt atbildi uz jautājumu:“Vai Dženovija patiešām eksistē?” 

Arī ceturtdaļgadsimtu vēlāk Mias Termopolisas pārvērtību stāsts nav zaudējis savu šarmu, un filmu joprojām ar prieku skatās gan tās pirmie fani, gan jauna skatītāju paaudze.

Par godu filmas jubilejai, ieskatīsimies filmas interesantākajos faktos: 

Nākamā lapa:  “Princeses dienasgrāmata” bija Annas Hatavejas pirmā loma pilnmetrāžas filmā

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