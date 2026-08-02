Kadrs no filmas "Princeses dienasgrāmata".
Kino
Šodien 07:20
“Princeses dienasgrāmatai” - 25: pārsteidzoši noslēpumi, kurus filmā, iespējams, nepamanīji
Augusta sākumā aprit 25 gadi, kopš uz kinoekrāniem nonāca iemīļotā filma “Princeses dienasgrāmata”, kas skatītājiem lika kaut uz mirkli noticēt, ka arī viņi varētu izrādīties kādas nelielas Eiropas valsts slepenie troņmantnieki, bet Džūlija Endrūsa — viņu karaliskā pasaku krustmāte.
2001. gadā iznākusī filma padarīja Annu Hataveju par zvaigzni, rosināja vēlmi nogaršot picu ar “M&M’s” konfektēm un lika daudziem internetā meklēt atbildi uz jautājumu:“Vai Dženovija patiešām eksistē?”
Arī ceturtdaļgadsimtu vēlāk Mias Termopolisas pārvērtību stāsts nav zaudējis savu šarmu, un filmu joprojām ar prieku skatās gan tās pirmie fani, gan jauna skatītāju paaudze.
Par godu filmas jubilejai, ieskatīsimies filmas interesantākajos faktos: